Apple et Google franchissent une étape importante pour la messagerie mobile. Les deux géants lancent le chiffrement de bout en bout pour les conversations RCS entre iPhone et Android, une avancée qui rend le successeur du SMS beaucoup plus crédible sur le plan de la confidentialité.

Le déploiement commence en bêta pour les iPhone sous iOS 26.5 avec opérateurs compatibles, et pour les utilisateurs Android disposant de la dernière version de Google Messages.

Un cadenas pour vérifier la sécurité

Lorsque le chiffrement est actif, un nouveau cadenas apparaît dans les conversations RCS. Sur Android, Google Messages reprend l’icône déjà utilisée pour les chats RCS chiffrés entre appareils Android. Sur iPhone, l’interface Messages affiche également un indicateur dédié.

L’activation se fait par défaut. Les utilisateurs n’ont donc pas besoin d’activer manuellement une option : le chiffrement sera appliqué progressivement aux nouvelles conversations comme aux échanges existants, lorsque les conditions techniques sont réunies.

Un rapprochement stratégique entre deux mondes

Jusqu’ici, Apple chiffrait iMessage entre appareils Apple, tandis que Google proposait le chiffrement RCS entre utilisateurs Android. Le vrai trou dans la raquette concernait les échanges entre iPhone et Android.

Cette collaboration réduit cette fracture. Elle ne transforme pas RCS en iMessage, mais elle rend enfin les conversations interplateformes plus modernes, avec un niveau de sécurité attendu depuis longtemps.

RCS devient enfin un vrai remplaçant du SMS

Le RCS apportait déjà les accusés de lecture, les médias en meilleure qualité et les indicateurs de saisie. Avec le chiffrement de bout en bout, il gagne l’élément qui lui manquait pour devenir une alternative plus sérieuse au vieux SMS.

Pour Apple, c’est une concession stratégique. Pour Google, c’est une victoire de standardisation. Pour les utilisateurs, c’est surtout une amélioration simple : moins de friction, plus de sécurité, sans changer d’application.