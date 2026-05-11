Google continue d’affiner son assistant de recherche basé sur Gemini. Avec une nouvelle mise à jour, NotebookLM introduit une fonctionnalité attendue : la catégorisation automatique des sources, conçue pour simplifier la gestion des projets complexes.

NotebookLM : Une organisation automatique dès 5 sources

Jusqu’ici, NotebookLM brillait dans l’analyse… mais pas dans l’organisation. Dès qu’un notebook dépassait quelques documents, la navigation devenait vite laborieuse.

Avec cette mise à jour, tout change :

À partir de 5 sources, l’IA analyse automatiquement leur contenu

Elle regroupe les documents liés entre eux

Puis attribue des labels contextuels à chaque groupe

Encore mieux : une même source peut recevoir plusieurs labels si elle couvre différents sujets. Une approche plus proche de la réalité des recherches complexes.

Google ne verrouille pas le système. Les utilisateurs peuvent renommer les labels, les réorganiser, ajouter des emojis, ou même corriger complètement la catégorisation. L’IA propose, mais l’utilisateur dispose — un équilibre devenu central dans les outils de productivité augmentée.

Partage simplifié pour les équipes

Autre amélioration plus discrète mais utile : le partage. Jusqu’ici, il fallait ajouter les collaborateurs un par un. Désormais vous pouvez coller une liste complète d’emails, NotebookLM identifie automatiquement les destinataires.

Un gain de temps évident pour les équipes, les étudiants ou les projets collaboratifs.

Une intégration de plus en plus forte avec Gemini

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large : NotebookLM devient une brique centrale de l’écosystème Gemini. Les notebooks sont désormais intégrés dans Gemini Notebooks, l’accès est élargi à davantage d’utilisateurs, et Google explore déjà d’autres améliorations, notamment sur l’organisation des outputs générés

Google transforme NotebookLM en véritable OS de la recherche

Avec cette mise à jour, Google corrige un point faible majeur. NotebookLM n’est plus seulement un outil d’analyse intelligente, mais commence à devenir un véritable système de gestion de connaissance.

La direction est claire : moins de friction, moins d’organisation manuelle, et plus de structure générée automatiquement. C’est une évolution discrète, mais stratégique. Car dans un monde où les sources explosent — articles, PDFs, notes, vidéos — la valeur ne réside plus seulement dans la compréhension, mais dans la capacité à organiser intelligemment l’information.

Et sur ce terrain, Google commence sérieusement à affiner son avantage.