Google continue d’affiner son assistant de recherche basé sur Gemini. Avec une nouvelle mise à jour, NotebookLM introduit une fonctionnalité attendue : la catégorisation automatique des sources, conçue pour simplifier la gestion des projets complexes.
NotebookLM : Une organisation automatique dès 5 sources
Jusqu’ici, NotebookLM brillait dans l’analyse… mais pas dans l’organisation. Dès qu’un notebook dépassait quelques documents, la navigation devenait vite laborieuse.
Avec cette mise à jour, tout change :
- À partir de 5 sources, l’IA analyse automatiquement leur contenu
- Elle regroupe les documents liés entre eux
- Puis attribue des labels contextuels à chaque groupe
Encore mieux : une même source peut recevoir plusieurs labels si elle couvre différents sujets. Une approche plus proche de la réalité des recherches complexes.
Mo sources mo problems? Not anymore:
Rolling out now, NotebookLM can auto-label & categorize sources (when you have 5+), so you can spend less time scrolling and more time thinking/learning/philosophizing, etc.
Rename, reorganize, & personalize (emojis!) to your ❤️’s content. pic.twitter.com/WiY58zkQJU
— NotebookLM (@NotebookLM) April 24, 2026
Google ne verrouille pas le système. Les utilisateurs peuvent renommer les labels, les réorganiser, ajouter des emojis, ou même corriger complètement la catégorisation. L’IA propose, mais l’utilisateur dispose — un équilibre devenu central dans les outils de productivité augmentée.
Partage simplifié pour les équipes
Autre amélioration plus discrète mais utile : le partage. Jusqu’ici, il fallait ajouter les collaborateurs un par un. Désormais vous pouvez coller une liste complète d’emails, NotebookLM identifie automatiquement les destinataires.
Un gain de temps évident pour les équipes, les étudiants ou les projets collaboratifs.
Another NotebookLM papercut: ✅
Sharing notebooks with multiple people at once just got a whole lot easier. No more adding emails one by one—just copy and paste your list, tap send, and prepare for the world to witness your masterpiece. pic.twitter.com/RyjXtHcqtW
— NotebookLM (@NotebookLM) April 23, 2026
Une intégration de plus en plus forte avec Gemini
Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large : NotebookLM devient une brique centrale de l’écosystème Gemini. Les notebooks sont désormais intégrés dans Gemini Notebooks, l’accès est élargi à davantage d’utilisateurs, et Google explore déjà d’autres améliorations, notamment sur l’organisation des outputs générés
Google transforme NotebookLM en véritable OS de la recherche
Avec cette mise à jour, Google corrige un point faible majeur. NotebookLM n’est plus seulement un outil d’analyse intelligente, mais commence à devenir un véritable système de gestion de connaissance.
La direction est claire : moins de friction, moins d’organisation manuelle, et plus de structure générée automatiquement. C’est une évolution discrète, mais stratégique. Car dans un monde où les sources explosent — articles, PDFs, notes, vidéos — la valeur ne réside plus seulement dans la compréhension, mais dans la capacité à organiser intelligemment l’information.
Et sur ce terrain, Google commence sérieusement à affiner son avantage.