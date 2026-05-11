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Samsung Galaxy Glasses : un troisième modèle repéré, et une stratégie XR qui devient moins lisible

Samsung Galaxy Glasses : un troisième modèle repéré, et une stratégie XR qui devient moins lisible

Samsung semble préparer une offensive plus large que prévu dans les lunettes connectées. Après les modèles Jinju déjà repérés sous les références SM-O200P et SM-O200J, Android Authority affirme avoir trouvé dans le code de One UI 9 un troisième appareil : Haean, associé au numéro SM-O500.

Haean, le modèle qui refait surface

Haean n’est pas totalement nouveau. Ce nom avait déjà circulé avant le lancement du casque Galaxy XR, mais le produit n’avait jamais été présenté. Son retour dans le firmware suggère que Samsung n’a pas abandonné cette piste, même si son positionnement reste flou.

Les deux autres modèles, Jinju, semblent davantage pensés comme des lunettes IA proches des Ray-Ban Meta, sans écran intégré. Certaines fuites évoquent une caméra 12 mégapixels, du Wi-Fi, du Bluetooth et même des verres photochromiques sur une variante.

Une intégration Galaxy déjà en préparation

Le code indique aussi que ces lunettes pourraient apparaître dans Samsung Find, au même titre que les Galaxy Buds, Watch ou SmartTag. C’est un détail important : Samsung ne les traite pas comme un accessoire expérimental, mais comme un produit appelé à rejoindre pleinement l’écosystème Galaxy.

La stratégie est ambitieuse, mais elle interroge. Trois modèles de lunettes, un casque Galaxy XR déjà lancé, des partenariats avec Warby Parker et Gentle Monster : Samsung veut visiblement occuper tout le spectre, de la lunette IA légère au produit XR plus avancé.

Le risque, c’est la confusion. Meta avance avec une proposition très identifiable autour des Ray-Ban. Apple prépare sa propre lecture du marché. Samsung, lui, semble encore tester plusieurs formats en parallèle.

Pour réussir, il ne suffira pas d’avoir les bonnes puces ou une intégration logicielle propre. Les lunettes connectées vivent sur le visage : elles doivent être désirables, simples et immédiatement compréhensibles. Samsung a l’écosystème pour y parvenir. Il lui manque encore une ligne claire.