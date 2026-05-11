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Huawei Watch Kids X1 et X1 Pro : deux montres pensées comme des smartphones de poignet pour enfants

Huawei Watch Kids X1 et X1 Pro : deux montres pensées comme des smartphones de poignet pour enfants

Huawei élargit son catalogue d’objets connectés avec deux nouvelles montres pour enfants : les Watch Kids X1 et Watch Kids X1 Pro. Présentées lors de son événement international Innovative Product Launch, elles accompagnent les nouvelles Watch Fit 5, Watch Ultimate Design Spring Edition et Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition.

Avec ces modèles, Huawei ne vise pas seulement le suivi d’activité. La marque veut proposer un véritable outil de communication, de sécurité et d’autonomie pour les plus jeunes, tout en donnant aux parents un contrôle étroit depuis l’application FamCare.

Un design rotatif pensé pour jouer et filmer

Les deux montres adoptent un boîtier pivotant à 360 degrés, capable de se retourner pour faciliter les appels vidéo ou les prises de vue.

La Watch Kids X1 utilise un bracelet en silicone souple, plus classique. La Watch Kids X1 Pro va plus loin avec un design détachable permettant de placer la montre dans un étui caméra fourni dans la boîte.

Huawei transforme ainsi sa montre enfant en petit appareil photo portable, une idée ludique qui distingue clairement la version Pro.

Deux caméras et un écran AMOLED

Les Watch Kids X1 et X1 Pro disposent d’un écran AMOLED de 1,82 pouce avec une définition de 480 x 408 pixels. Huawei ajoute aussi un film de protection anti-soleil préinstallé, un détail utile pour un produit destiné à être utilisé dehors.

Côté image, les deux modèles intègrent une caméra frontale grand-angle de 5 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels. Elles permettent de prendre des photos, mais aussi de passer des appels vidéo HD via l’application Huawei FamCare.

La sécurité au cœur du produit

Huawei mise fortement sur la géolocalisation et le contrôle parental. Les montres prennent en charge le GNSS double bande, le Wi-Fi double bande, la connectivité cellulaire, le WLAN, le Bluetooth et la localisation GNSS. Les parents peuvent suivre l’activité en temps réel, définir des zones sûres ou dangereuses et recevoir des alertes lorsque l’enfant entre ou sort d’un périmètre.

L’application FamCare permet aussi de bloquer certains appels, limiter l’usage des applications, définir des périodes de concentration et lancer des appels vidéo directement avec la montre.

Un bouton SOS d’urgence est également présent sur le côté. En appuyant cinq fois, l’enfant peut envoyer une alerte ou déclencher un appel via la connexion cellulaire.

Suivi santé et autonomie limitée

Les deux modèles embarquent un suivi de la fréquence cardiaque ainsi qu’une fonction dédiée au bien-être émotionnel. La fiche technique comprend 2 Go de RAM, 32 Go de stockage sur la Watch Kids X1 et 64 Go sur la Watch Kids X1 Pro. On retrouve également un baromètre, un gyroscope, un accéléromètre, un capteur optique de fréquence cardiaque, un magnétomètre et un capteur à effet Hall.

Les montres sont certifiées 2 ATM, IP68 et IP69, avec haut-parleur et microphone intégrés.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à une journée en usage typique. C’est suffisant pour une journée d’école, mais il faudra probablement passer par la recharge chaque soir.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Kids X1 sera proposée en bleu et rose au prix de 249 euros. La Huawei Watch Kids X1 Pro arrivera en noir et violet à 349 euros. Les deux modèles doivent être commercialisés prochainement dans plusieurs pays.

Avec les Watch Kids X1 et X1 Pro, Huawei poursuit une stratégie claire : étendre son écosystème connecté au-delà des adultes et du sport.

Ces montres ne sont pas de simples accessoires. Elles se positionnent comme des mini-terminaux de communication, capables de rassurer les parents tout en donnant aux enfants un premier accès encadré au numérique.

Reste une question essentielle : jusqu’où faut-il connecter l’enfance pour mieux la protéger ?