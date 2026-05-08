Après un lancement chinois en octobre, la Redmi Watch 6 commence son déploiement mondial. Avec son grand écran AMOLED, son autonomie annoncée jusqu’à 24 jours et une version NFC, Xiaomi vise une nouvelle fois le cœur du marché abordable.

Redmi Watch 6 : Un lancement encore limité

Xiaomi commercialise désormais la Redmi Watch 6 hors de Chine, avec une disponibilité signalée en Pologne, Roumanie et Thaïlande. La version Redmi Watch 6 NFC reste, pour l’instant, limitée à la Pologne.

Les prix démarrent à 449 PLN, 519 RON et 3 190 THB selon les marchés. La déclinaison NFC est affichée à 499 PLN en Pologne.

Grand écran, châssis affiné et autonomie XXL

La montre embarque un écran AMOLED de 2,07 pouces, avec des bordures symétriques de 2 mm, un ratio écran/façade de 82 % et une luminosité maximale annoncée à 2 000 nits. Xiaomi mise aussi sur un boîtier de 9,9 mm, plus fin que la génération précédente, avec cadre en alliage d’aluminium.

Côté endurance, la batterie de 550 mAh promet jusqu’à 24 jours en usage léger, 12 jours en usage standard et 7 jours en utilisation intensive.

Santé, sport et paiement sans contact

La Redmi Watch 6 propose plus de 150 modes sportifs, une résistance à l’eau 5 ATM, un GNSS indépendant à cinq systèmes et un suivi santé complet : fréquence cardiaque, SpO2, stress, sommeil, respiration, alertes cardiaques et suivi du cycle féminin.

La version NFC ajoute le paiement sans contact via Mastercard et Visa, un atout important sur les marchés où Xiaomi veut concurrencer les montres plus premium sans en adopter le prix.

Une montre pensée pour le volume

Avec la Redmi Watch 6, Xiaomi ne cherche pas à réinventer la smartwatch. La marque affine une formule qu’elle maîtrise : grand écran, grosse autonomie, fonctions santé essentielles et prix agressif.

Reste désormais à voir si le déploiement s’étendra rapidement à d’autres pays européens. Sur ce segment, la disponibilité compte presque autant que la fiche technique.