Test du Samsung Galaxy Z Flip 3 : le premier smartphone pliable grand public

« C’est un putain de téléphone pliable ! » Telle a été ma première réaction, en toute honnêteté, lorsque j’ai pu utiliser le Z Flip original l’année dernière, et un an plus tard, je suis toujours aussi étonné de disposer d’un smartphone moderne à clapet qui se glisse facilement dans une poche et que je peux retourner pour l’ouvrir et le fermer d’un coup sec pour mettre fin à un appel téléphonique. Comme au bon vieux temps.

Le Galaxy Z Flip 3 que j’ai utilisé quelques semaines a tout d’un téléphone rétro, de la couleur qui me rappelle la couleur des plastiques utilisés dans l’électronique des années 90 à l’action pliable. Si vous voulez un smartphone cool qui se trouve également être très différent de l’assaut des smartphones assez « banals », le Z Flip 3 est certainement l’une des premières choses qui vous viennent à l’esprit.

Et Samsung a maintenant baissé le prix à 1 059 euros, ce qui est toujours le prix d’un flagship premium, mais pas aussi cher que le Flip original qui coûtait près de 1500 euros. Ce prix vous permet de bénéficier de tous les éléments internes d’un flagship moderne, et comme il s’agit d’un smartphone Android, cela signifie la puce Snapdragon 888 la plus puissante de Qualcomm couplée à 8 Go de RAM. Il bénéficie également de quelques améliorations importantes, la plus importante étant un écran de couverture 4 fois plus grand et désormais réellement utile à l’avant, un écran principal avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de meilleurs haut-parleurs et une étanchéité !

Bien que Samsung n’ait pas fait de compromis sur la qualité de la caméra, vous ne disposez pas d’un objectif zoom comme sur le S21 Ultra. Et le plus gros compromis pourrait bien être la minuscule batterie de 3 300 mAh, selon les normes Android, que contient ce smartphone. Même le Galaxy S21, compact (et moins cher), est livré avec une batterie de 4 000 mAh, qui dure à peine une journée.

Alors, avec de l’excitation et quelques inquiétudes, plongeons dans le Galaxy Z Flip 3 et voyons si Samsung peut convaincre le monde que l’avenir du mobile est le smartphone pliable !

Dans la boîte on retrouve :

Smartphone

Écouteurs USB-C signés AKG

Câble USB-C vers USB-C

Clé d’éjection de la carte SIM

Galaxy Z Flip 3 : design

À première vue, le Samsung Galaxy Z Flip 3 n’a pas l’air très différent de ses prédécesseurs. Il se veut compact, mais il faut mettre cela en perspective. Lorsqu’il est plié, le smartphone fait environ la moitié de la taille d’un téléphone moderne, et avec un poids de 183 grammes, il est également plus léger que, disons, un iPhone 13 Pro ou un Galaxy S21+, mais pas aussi léger que des smartphones plus petits comme le modèle Galaxy S21. Et lorsque vous le dépliez, il est en fait considérablement plus grand que le S21.

Toutefois, si ce qui compte pour vous, c’est le confort qu’il procure lorsqu’il est plié dans une poche, il est en effet beaucoup moins intrusif qu’un smartphone non pliable. Je me rappelle constamment que les smartphones d’aujourd’hui sont un peu trop grands chaque fois que j’essaie de lacer mes chaussures et que le smartphone que j’ai dans ma poche me gêne. Ce n’est pas le cas avec le Z Flip 3, et j’adore cette commodité.

L’autre question importante est la qualité de fabrication. Dès que j’ai reçu le Galaxy Z Flip 3, j’ai tenté une petite expérience en l’ouvrant d’une seule main une cinquantaine de fois. On s’habitue à ce mouvement et il est possible de le faire d’une seule main, mais il faut une secousse assez violente pour l’ouvrir et cela n’a rien à voir avec la facilité d’ouverture des téléphones à clapet d’autrefois. Mais il est très solide et je n’ai entendu aucun bruit de grincement, et après quelques jours d’utilisation, je ne peux que confirmer que ce smartphone a été conçu avec la résistance at l’esprit.

C’est en partie grâce au verre Gorilla Glass Victus et au cadre en aluminium amélioré qui protègent l’extérieur. Baptisé Armor Aluminum, il s’agit apparemment du cadre en aluminium le plus résistant utilisé par Samsung jusqu’à présent.

La nouvelle chose que Samsung a ajoutée est la protection contre l’eau avec un classement IPX8, ce qui signifie que le smartphone peut survivre à une immersion dans l’eau douce pendant 30 minutes. Remarquez le X dans le classement IPX8 : ce X signifie que le téléphone n’a PAS de protection considérable contre la poussière.

Une coque arrière différente

Contrairement à son prédécesseur, le design de la coque arrière a également été modifié, passant d’une finition unicolore sur le Z Flip à un effet bicolore sur le Z Flip 3 : les deux tiers inférieurs sont d’une seule teinte, tandis que le tiers supérieur est entièrement en verre noir, et abrite l’écran extérieur, avec les deux caméras arrière alignées verticalement à côté. Le look est plus élégant cette fois-ci, même si certaines des options de couleur sont plus attrayantes que d’autres.

À part l’écran extérieur agrandi, le smartphone est configuré comme son prédécesseur. Sur le côté droit, on trouve un bouton de verrouillage avec un capteur d’empreintes digitales et un bouton de volume au-dessus, qui sont certes un peu hauts pour le confort lorsque le smartphone est déplié — le premier est tout juste atteignable avec le pouce (pour déverrouiller le téléphone), mais augmenter ou baisser le volume est presque impossible à faire d’une seule main.

Cette configuration n’est pas arbitraire : une fois repliés, les boutons se trouvent au milieu du côté de la moitié supérieure du téléphone.

Sur le côté gauche, près du haut, se trouve un emplacement SIM, mais malheureusement, il n’y a pas d’emplacement micro-SD et vous ne pouvez donc pas augmenter la capacité de stockage intégrée. Le haut ne dispose que d’un microphone, tandis que sur la tranche inférieure, il y a un emplacement USB-C au centre, avec un haut-parleur sur la droite et un micro sur la gauche.

Galaxy Z Flip 3 : écran

L’écran principal du Z Flip 3 est techniquement un écran de 6,7 pouces, mais en réalité il n’est pas aussi grand que ce chiffre le suggère. Cependant, il est très grand et présente un inhabituel ratio 22:9 (la moitié de cet écran est presque un carré de 11 par 9). L’une des conséquences est que les barres noires sont plus grandes lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube et dans les Stories Instagram/Facebook.

L’autre chose à mentionner ici est le pli. Il n’a pas beaucoup changé : il est toujours là. Contrairement au pli sur le grand frère Galaxy Z Fold 3, celui-ci n’est pas aussi visuellement intrusif, mais comme il est en plein milieu sur le chemin de votre défilement, vous êtes amené à le toucher très souvent et il est perceptible. Comme vous l’aurez compris, à la fin de la journée, c’est un inconvénient qui est lié à un smartphone pliable moderne.

En ce qui concerne la qualité de l’écran, il s’agit de votre traditionnel panneau AMOLED Samsung de haute qualité : une résolution full HD, de magnifiques couleurs, d’excellents angles de vision et de superbes noirs profonds. Oh, ais-je mentionné qu’il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz ? C’est une différence majeure par rapport à la fréquence de 60 Hz du Z Flip original, et si vous aimez les interfaces fluides, vous apprécierez beaucoup cette mise à niveau.

Le smartphone est également livré avec une protection d’écran pré-appliquée et, contrairement à la protection d’écran caoutchouteuse du modèle original, celle-ci ressemble beaucoup au type de protections d’écran que les gens mettent habituellement sur leurs smartphones et, après environ une semaine d’utilisation, elle n’a formé aucune bulle. Samsung vous déconseille toutefois de l’enlever et si vous l’endommagez, la société vous recommande de vous rendre dans un centre de service pour faire installer une nouvelle protection d’écran. Même si le nouveau verre est plus résistant, je n’ai pas osé retirer la protection d’écran et vous ne devriez probablement pas la retirer aussi.

Écran de couverture

Je dois également mentionner l’écran de couverture, désormais 4 fois plus grand. Le minuscule écran du Z Flip original était une blague : il n’affichait qu’une partie d’une notification, vous deviez attendre qu’elle défile pour la lire et, en plus, l’écran s’obscurcissait avant que vous puissiez lire la totalité de la notification. L’écran de couverture du Galaxy Z Flip 3 a une diagonale de 1,9 pouce (contre 1,1 pouce sur le modèle original, mais les chiffres sont un peu trompeurs, la différence est plus importante en termes de surface d’écran réelle).

Voici ce que vous pouvez faire avec l’écran de couverture :

appuyez dessus une fois pour voir l’heure, la date et le niveau de la batterie

appuyez deux fois sur l’écran ou appuyez sur le bouton d’alimentation pour l’allumer complètement

faites glisser le curseur vers le bas depuis le haut pour régler sa luminosité et changer rapidement votre smartphone entre les modes son, vibreur et muet

faites glisser le panneau principal vers la gauche pour accéder à quelques panneaux de widgets : commandes de musique, météo, calendrier, alarmes, enregistreur vocal, etc.

un glissement vers la droite à partir du panneau principal vous amène dans la zone de notification où vous pouvez appuyer sur un message particulier pour le développer et le lire en entier directement sur le petit écran de couverture

Galaxy Z Flip 3 : performances

Dans une minuscule carte mère que Samsung a presque miraculeusement fait tenir dans ce minuscule châssis se trouve le Snapdragon 888 de Qualcomm associé à 8 Go de RAM. Il s’agit de la puce phare dans le monde d’Android, donc vous aurez toute la puissance voulu. En France, on va retrouver la version avec la puce Exynos légèrement moins puissante (une manœuvre que Samsung réalise chaque année avec la série Galaxy S).

Lors de mon utilisation, j’ai trouvé que ce smartphone était vif et très réactif, mais j’ai également remarqué qu’il devenait assez chaud, même avec des tâches de base. Souvent, le Galaxy Z Flip 3 chauffe lorsque je regarde une vidéo YouTube ou lorsqu’il envoie des messages sur Skype ou Facebook Messenger. C’est un problème assez courant avec la puce Snapdragon 888 que j’ai remarqué sur d’autres smartphones également, et d’autres fabricants comme OnePlus sont allés jusqu’à brider la puce pour assurer une bonne performance. Pourtant, il est particulièrement visible sur le Z Flip 3.

Vous disposez également de 128 Go de stockage embarqué du type UFS 3.1. C’est la moitié de la capacité de stockage du Flip original, mais si c’était le prix à payer pour obtenir le prix plus abordable du Z Flip 3, je n’y suis pas opposé. Et non, pas de carte micro SD/stockage extensible.

Samsung a amélioré l’audio sur le Z Flip 3 : l’unique haut-parleur du Z Flip original est maintenant remplacé par une configuration stéréo (un haut-parleur en bas et un autre dans l’écouteur). Cela offre un son beaucoup plus riche, avec plus de profondeur par rapport au haut-parleur du modèle original. Néanmoins, si le Z Flip 3 a maintenant une qualité sonore tout à fait décente, il est toujours un peu en dessous de la plupart des flagships ordinaires à cet égard avec une plus grande distorsion. Et tout comme sur le Z Flip original, il n’y a pas de prise casque.

Galaxy Z Flip 3 : logiciel

Le Z Flip 3 fonctionne sous Android 11 dès sa sortie de la boîte, apportant les meilleurs avantages du dernier système d’exploitation de Google. Étant donné qu’il n’a fallu que quelques mois pour que les Z Flip et Z Flip 5G originaux (tous deux lancés avec Android 10) soient mis à niveau vers Android 11 après le lancement de ce dernier en octobre 2020, on peut espérer que la mise à niveau Android 12 arrivera vite maintenant que la version bêta est déployée.

L’une des grandes caractéristiques d’Android 12 est Material You, qui redessine votre interface en fonction de la palette de couleurs que vous avez choisie — et le Z Flip 3 a sa propre version de cela, permettant aux propriétaires d’une Galaxy Watch 4 ou Watch 4 Classic de synchroniser le cadran de leur montre avec leur écran extérieur, donnant à ce dernier des couleurs, des polices et même des petites images correspondantes. C’est une petite touche que les gens n’utiliseront peut-être pas, mais c’est cool de voir plus de personnalisation de l’écran extérieur.

Galaxy Z Flip 3 : caméras

En ce qui concerne les caméras, le Z Flip 3 est toujours équipé de deux caméras principales à l’arrière. Il y a une caméra ultra grand-angle f/2,2 de 12 mégapixels et une caméra grand-angle f/1,8 de 12 mégapixels à l’arrière. Pendant ce temps, une caméra frontale standard de 10 mégapixels se retrouve dans un trou de l’écran. Attention, celle-ci n’est pas aussi cachée que celle du Z Fold 3. Probablement l’année prochaine, hein ?

Voici quelques échantillons d’appareil photo qui devraient vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez attendre de l’appareil photo du Z Flip 3.

Les différences de traitement d’image sur le Z Flip 3 par rapport à l’original sont apparentes dès le départ : le nouveau Flip a une exposition plus lumineuse, mais il semble un peu surexposé alors que l’original a une gamme dynamique mieux contrôlée et une exposition globalement plus précise. Parfois, cet aspect plus lumineux peut sembler un peu meilleur, mais c’est à débattre.

Et oui, vous pouvez facilement prendre un selfie en utilisant le capteur photo principal du Z Flip 3 et il est effectivement plus beau qu’un selfie capturé avec la caméra frontale dédiée sur l’écran principal.

La nuit, l’utilisation de l’optimiseur de scène donne les résultats que vous voyez ci-dessus. Photographier quelque chose dans une pièce faiblement éclairée donne un cliché décent sur le Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 3 : autonomie

Malgré toutes les modifications apportées au Z Flip 3, la taille de la batterie est restée inchangée par rapport au Z Flip original. Vous avez toujours deux batteries interconnectées, une dans la moitié inférieure et une dans la moitié supérieure, avec une capacité totale combinée de 3 300 mAh. C’est bien en dessous de la moyenne des normes Android, mais d’une manière ou d’une autre, cela fonctionne et le smartphone peut durer une journée sans soucis.

Lors de mon utilisation, je craignais que ma batterie ne se vide le soir. En utilisant le smartphone dès le matin, la batterie est généralement passée à 30 % vers 17 heures, avec principalement des textos, des vidéos occasionnelles et quelques coups d’œil sur les réseaux sociaux. Une utilisation plus intense videra probablement la batterie avant la fin de la journée, mais avec une utilisation limitée, vous pourriez passer des journées plus longues. Ce smartphone n’est pas un champion de l’autonomie, vous devrez absolument le recharger tous les soirs.

Le smartphone est livré sans chargeur dans la boîte (il n’y a qu’un câble dans la boîte), donc la plupart des gens doivent prévoir de dépenser un peu plus pour obtenir un chargeur rapide. Le Flip 3 a des vitesses légèrement plus lentes que la plupart des smartphones Samsung haut de gamme : il ne passe qu’à 15W de charge rapide (contre 25W sur le S21), 10W de charge rapide sans fil (contre 15W sur le S21), et 4,5 W de charge sans fil inversée.

En termes pratiques, cela signifie qu’une charge filaire complète prend environ 1 heure et 40 minutes, et qu’une charge complète sans fil prend environ 2 heures 30 minutes.

Galaxy Z Flip 3 : verdict

Alors, faut-il l’acheter ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre pour un appareil unique en son genre comme le Z Flip 3. Il n’y a pas vraiment de concurrence dans le domaine des smartphones pliables modernes à clapet, et si vous aimez l’idée d’un smartphone pliable (plutôt qu’une tablette pliable comme le Z Fold 3), c’est le meilleur qui soit (encore une fois, il est seul sur ce marché).

Je ne suis pas encore un converti à l’idée du smartphone pliable moderne, mais je suis extrêmement curieux de l’expérimenter. De mon point de vue, le Z Flip 3 est une amélioration bienvenue, mais aussi un pas en avant par rapport à l’original. Le Z Flip 3 corrige les défauts ce dernier, mais n’apporte rien de nouveau et de révolutionnaire sur la table. Et bien que le design soit désormais étanche et, à mon avis, plus robuste, c’est toujours un peu une corvée de déplier ce smartphone d’une seule main, une action que vous devrez répéter des dizaines, voire des centaines de fois par jour. Et il ne répond pas aux préoccupations que vous pourriez avoir au sujet de l’autonomie médiocre de la batterie et de l’absence d’un capteur photo avec zoom.