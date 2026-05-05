Le Xiaomi Smart Band 10 Pro n’a pas encore été officialisé, mais il se montre déjà chez un revendeur brésilien. Une apparition prématurée qui laisse penser que son lancement pourrait être imminent, possiblement dès mai 2026, selon les premières fuites.

Xiaomi Smart Band 10 Pro : Un lancement qui se précise

La boutique Magazine Luiza a listé le bracelet en trois coloris : noir, argent et rose. Ces finitions rejoignent les informations partagées par Digital Chat Station, qui évoquait aussi du blanc, de l’orange et une version en céramique blanche. Certaines variantes pourraient toutefois rester réservées au marché chinois.

Côté fiche technique, Xiaomi ne bouleverserait pas sa formule. Le Smart Band 10 Pro conserverait un écran AMOLED de 1,74 pouce et une batterie de 380 mAh. L’autonomie grimperait jusqu’à 25 jours, contre 21 jours pour la génération précédente, avec une compatibilité Android et iOS toujours au programme.

La vraie nouveauté pourrait venir du modèle en céramique. Plus lourd — au-delà de 50 grammes selon les fuites — il donnerait au bracelet une sensation plus statutaire, moins « tracker sportif » et davantage accessoire lifestyle.

Un prix encore difficile à lire

Le listing brésilien affiche des prix entre 734 et 849 réaux, soit environ 130 à 150 euros. Un tarif élevé pour cette catégorie, surtout face au Smart Band 9 Pro souvent vendu autour de 60 à 70 euros. Un prix global proche de 100 euros paraît plus cohérent avec la stratégie habituelle de Xiaomi.

Avec ce Smart Band 10 Pro, Xiaomi semble vouloir affiner son produit plutôt que le réinventer : meilleure autonomie, finitions plus premium, et une version céramique pensée comme un marqueur de gamme. Le bracelet connecté devient moins un simple outil de suivi qu’un objet de style quotidien.