OPPO Find N : un smartphone pliable qui s’attaque au Galaxy Z Fold 3 et au Mate X2

OPPO vient de lancer son premier smartphone phare pliable, le OPPO Find N, lors du deuxième jour de l’événement INNO Day 2021. OPPO a également annoncé hier ses premières lunettes intelligentes aR Air Glasses, ainsi que son premier NPU MariSilicon X.

OPPO a passé les quatre dernières années sur la recherche et le développement, et il a fallu à l’entreprise 6 générations de prototypes pour enfin sortir publiquement un appareil officiel. Le OPPO Find N apporte un facteur de forme analogue sur le marché, offrant des fonctionnalités uniques pour s’adapter au facteur de forme pliable lorsqu’il est ouvert et lorsqu’il est fermé.

Le OPPO Find N utilise un ratio paysage pour l’écran intérieur afin de mieux exploiter l’écran intérieur de 7,1 pouces et un écran AMOLED de 5,49 pouces pour l’extérieur. L’écran intérieur utilise un ratio de 8.4:9 qui se déplie directement en mode paysage, de sorte que les utilisateurs peuvent regarder des vidéos, jouer à des jeux ou lire des livres sans aucune étape supplémentaire de rotation de l’appareil dans la bonne orientation. Lorsqu’il est plié, l’appareil utilise le format traditionnel 18:9, et OPPO affirme qu’il est entièrement utilisable d’une seule main.

La charnière de flexion, comme OPPO l’appelle, contient 136 composants d’une précision allant jusqu’à 0,01 mm, ce qui garantit que la charnière fonctionne aussi bien que les articulations du corps humain. Selon OPPO, l’appareil lui-même présente un pli minimal, qui est 80 % moins perceptible que celui des autres appareils. Grâce au mécanisme de la charnière, l’écran peut se plier complètement à plat sans espace significatif au milieu.

Sous le capot, le OPPO Find N est propulsé par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, couplé à 8 ou 12 Go de RAM, selon que vous optez pour le stockage intégré UFS 3.1 de 256 ou 512 Go. En ce qui concerne l’endurance, l’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, qui supporte la charge filaire rapide de 33 W, et la charge sans fil de 15 W par AIRVOOC et Qi. OPPO promet que la charge filaire de 33 W peut recharger l’appareil de 0 à 55 % en seulement 30 minutes, et qu’une charge de 100 % ne prend que 70 minutes. Le OPPO Find N prend également en charge la recharge sans fil inversée de 10 W.

Un mode FlexForm

Le OPPO Find N dispose d’un mode FlexForm, qui permet à l’appareil de rester déplié à n’importe quel angle entre 50 et 120 degrés. Le logiciel a également reçu un certain nombre de fonctionnalités qui tirent parti de l’écran pliable, et le mode FlexForm permet aux utilisateurs d’adapter l’appareil à un large éventail de scénarios d’utilisation, notamment dans les apps Musique, Notes et Appareil photo. Par exemple, l’appareil peut servir de trépied, permettant à l’utilisateur d’enregistrer un time-lapse 4K HD tout en ayant différentes commandes sur l’autre côté de l’écran.

L’écran intérieur est doté d’un Serene Display à 12 couches qui offre une grande durabilité et une excellente protection globale. Il comprend une couche de 0,03 mm de Flexion UTG (verre ultrafin), contre 0,6 mm sur les smartphones standards. L’écran a été plié plus de 200 000 fois, et il dispose également d’un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour une expérience plus fluide.

Le OPPO Find N est livré avec ColorOS 12 préchargé, qui est basé sur Android 11. L’expérience logicielle a été encore optimisée pour s’adapter à l’écran intérieur plus grand de 7,1 pouces et optimiser certaines applications pour profiter de la plus grande surface d’écran. L’appareil utilise le nouveau système de navigation de style gestuel, et les utilisateurs peuvent toujours trouver les fonctionnalités d’écran partagé, le clavier partagé, et bien d’autres.

Disponibilité du OPPO Find N

Le smartphone phare pliable OPPO Find N sera disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021. L’appareil sera disponible dans les options de couleur noir, blanc et violet. Malheureusement, OPPO n’a partagé aucune information sur les prix, ou si l’appareil arrivera dans d’autres régions en dehors de la Chine.