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Forza Horizon 6 aurait fuité avant sa sortie à cause de fichiers Steam non chiffrés

Forza Horizon 6 aurait fuité avant sa sortie à cause de fichiers Steam non chiffrés

À quelques jours de son lancement, Forza Horizon 6 fait face à une fuite embarrassante. Selon plusieurs rapports, une version PC du jeu circulerait déjà en ligne après la mise en ligne de fichiers Steam preload non chiffrés.

Le titre doit officiellement sortir le 19 mai 2026 sur Xbox Series X|S et PC, avec un accès anticipé Premium dès le 15 mai. Une version PS5 est aussi prévue plus tard dans l’année, comme l’indique le site officiel de Forza.

La fuite serait particulièrement lourde : environ 155 Go sur disque, ou près de 140 Go compressés. Microsoft et Playground Games n’ont pas encore commenté officiellement ces informations.

Forza Horizon 6 : Le Japon, enfin terrain de jeu de Forza Horizon

L’attente autour de cet épisode est immense. Après des années de demandes de la communauté, Forza Horizon 6 emmène enfin la série au Japon, avec une carte mêlant Tokyo dense, routes de montagne, paysages côtiers et clins d’œil à la culture automobile nippone.

Le jeu devrait proposer plus de 550 voitures, un chiffre confirmé par plusieurs aperçus récents, avec une place importante accordée aux modèles japonais et aux icônes de la scène tuner.

Une build jouable, mais visiblement instable

D’après les discussions relayées en ligne, certains joueurs affirment avoir pu lancer la version fuitée. Le mode en ligne serait logiquement inaccessible, et plusieurs témoignages évoquent des crashs fréquents selon les configurations PC.

Ce point est important : une build pré-lancement n’est pas forcément représentative de la version finale. Sans patch day one, sans serveurs ouverts et sans optimisations complètes, l’expérience peut donner une image injustement dégradée du jeu.

Un risque marketing plus qu’un simple problème de piratage

Pour Playground Games, le danger ne se limite pas aux copies illégales.

Une fuite de cette ampleur peut révéler des surprises, exposer des éléments non finalisés, affaiblir l’intérêt de l’accès anticipé payant et parasiter la campagne de lancement. C’est d’autant plus sensible que le jeu s’annonce comme l’un des grands rendez-vous Xbox de 2026.

Le studio arrive pourtant dans une position de force : Forza Horizon 6 est déjà passé gold, et Xbox a publié sa bande-annonce de lancement une semaine avant l’accès anticipé.

Un lancement sous haute tension

Cette fuite arrive au pire moment, mais elle ne devrait pas forcément freiner l’élan du jeu. Forza Horizon reste l’une des franchises les plus solides du catalogue Xbox, et l’arrivée du Japon pourrait suffire à mobiliser massivement les fans dès le 15 mai.

Reste que cette affaire rappelle une réalité brutale du jeu vidéo moderne : à l’ère des preload massifs et des sorties mondiales synchronisées, quelques fichiers mal protégés peuvent suffire à faire dérailler des mois de communication.