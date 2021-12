LogMeIn se sépare de LastPass, faisant du gestionnaire de mots de passe une société autonome

Le populaire gestionnaire de mots de passe LastPass a été racheté par LogMeIn en 2015, mais maintenant LogMeIn a annoncé son intention de se séparer à nouveau de LastPass en tant qu’entreprise autonome.

Selon un article sur le blog de LastPass, la séparation permettra à l’équipe de déployer des améliorations et de nouvelles fonctionnalités plus rapidement à l’avenir. Mais rien n’a été dit sur les éventuelles conséquences de ce changement sur la structure tarifaire.

Un an après l’acquisition de LastPass par LogMeIn, la société a apporté un changement qui vous permettait d’utiliser le service gratuitement sur plusieurs appareils (auparavant, vous pouviez utiliser gratuitement les versions de bureau ou mobile, mais à partir de 2016, vous pouviez utiliser les deux gratuitement et n’aviez besoin de payer que pour les fonctionnalités supplémentaires).

Mais l’année dernière, LastPass a recommencé à facturer cette fonctionnalité.

LogMeIn et LastPass affirment qu’il y a une demande croissante pour la sécurité des mots de passe et des fonctionnalités, notamment l’authentification unique et/ou l’authentification multifactorielle. LastPass compte actuellement plus de 30 millions d’utilisateurs, et les entreprises affirment avoir constaté une accélération de la création de comptes au cours des 18 derniers mois. LogMeIn note également que 85 000 entreprises utilisent LastPass, ce qui suggère que les entreprises clientes pourraient constituer une part importante de l’activité autonome de LastPass à l’avenir.

Différents niveaux de prix

LastPass indique que les améliorations prévues comprennent « encore plus d’intégrations tierces pour les entreprises » et des canaux d’assistance améliorés. Mais certaines des mises à jour de la feuille de route devraient également concerner les utilisateurs individuels, notamment une expérience mobile améliorée et « une sauvegarde et un remplissage plus rapides et transparents ».

Cela dit, je ne peux m’empêcher de me demander si les clients que LastPass a perdus avec ses changements de l’année dernière ont l’intention de revenir ou s’ils vont s’en tenir à des alternatives comme 1Password ou KeePass.

La structure tarifaire actuelle de LastPass comprend :