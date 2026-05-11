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Android Show 2026 : Android 17, Gemini 4.0 et lunettes XR, Google prépare une révolution IA

Android Show 2026 : Android 17, Gemini 4.0 et lunettes XR, Google prépare une révolution IA

Google veut manifestement reprendre le contrôle du récit autour d’Android. Avant même l’ouverture officielle de la conférence Google I/O 2026, le géant américain organisera un événement dédié baptisé The Android Show : I/O Edition, prévu le 12 mai.

Une décision loin d’être anodine. C’est seulement la deuxième fois que Google organise un rendez-vous Android séparé de son événement développeurs historique. Et au vu des premiers teasers, la firme semble préparer bien plus qu’une simple mise à jour logicielle.

Entre Android 17, Gemini 4.0, lunettes XR et fusion entre Android et ChromeOS, Google veut montrer que son écosystème entre dans une nouvelle phase.

Un événement Android avancé d’une semaine

Le Android Show : I/O Edition sera diffusé le mardi 12 mai à 19 h heure française sur les plateformes Android officielles de Google. L’événement arrivera une semaine avant la conférence Google I/O 2026, programmée du 19 au 20 mai en Californie.

L’an dernier, Google avait déjà séparé les annonces grand public liées à Android des contenus plus techniques réservés aux développeurs. The Android Show 2025 avait notamment servi à présenter Material 3 Expressive ainsi que la fenêtre de lancement d’Android 16.

Cette année, Google promet « l’une des plus grandes années de l’histoire d’Android ». Une formule ambitieuse qui laisse entendre que la firme prépare une transformation plus profonde de son écosystème.

Android 17 pourrait marquer un vrai tournant visuel et fonctionnel

Au centre des attentes : Android 17.

Selon plusieurs fuites, cette nouvelle version pourrait représenter l’évolution la plus importante du système depuis plusieurs années. Certaines rumeurs évoquent notamment une refonte visuelle inspirée de l’effet « Liquid Glass » popularisé par Apple, même si plusieurs sources restent prudentes sur ce point.

Google a toutefois l’habitude de masquer une partie de ses changements esthétiques durant les phases bêta. Des modifications importantes de l’interface restent donc plausibles.

Mais ; le véritable enjeu semble ailleurs : l’intelligence artificielle agentique. Android 17 pourrait introduire des fonctions capables d’agir de manière proactive pour l’utilisateur, avec Gemini comme moteur central. L’objectif serait de transformer Android en système capable d’anticiper des actions, contextualiser des tâches et automatiser certaines interactions complexes.

Google semble vouloir faire d’Android une plateforme IA native plutôt qu’un simple OS auquel on ajoute des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Un mode bureau façon Samsung DeX dans les cartons

Parmi les nouveautés les plus attendues figure également un véritable mode bureau Android. Google travaillerait sur une expérience proche de Samsung DeX, avec une interface plus adaptée aux grands écrans, au multitâche avancé et à l’usage clavier/souris.

Android dispose déjà d’un mode desktop expérimental, mais celui-ci reste extrêmement limité. Android 17 pourrait enfin proposer une expérience suffisamment mature pour concurrencer certains usages PC légers.

Cette évolution aurait aussi du sens dans le contexte de la fusion progressive entre Android et ChromeOS.

Android et ChromeOS : vers une plateforme unifiée

Google devrait également profiter de l’événement pour évoquer l’avenir de ChromeOS.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs convergent : Google travaillerait à basculer ChromeOS sur une base Android unifiée. Une stratégie qui rappellerait fortement la logique d’intégration verticale poursuivie par Apple entre iPhone, iPad et Mac.

L’objectif serait de créer un écosystème plus fluide entre smartphones, tablettes et ordinateurs portables avec des fonctionnalités comme :

synchronisation du presse-papiers ;

continuité applicative ;

partage instantané des sessions ;

meilleure compatibilité des applications Android sur laptop.

Avec cette convergence, Google cherche probablement à résoudre un problème historique : la fragmentation de son expérience logicielle.

Gemini 4.0 devrait occuper une place centrale

Impossible d’imaginer un événement Google en 2026 sans intelligence artificielle. Gemini 4.0 devrait logiquement faire partie des grandes annonces du Android Show. Pour le moment, peu d’informations concrètes ont filtré, mais plusieurs rumeurs évoquent une montée en puissance des capacités agentiques de l’assistant.

Google semble vouloir intégrer Gemini profondément dans Android plutôt que de le limiter à une simple interface conversationnelle.

L’ambition est claire : faire de Gemini une couche intelligente omniprésente capable d’interagir avec les applications, le système et les appareils connectés en temps réel. Cette stratégie rappelle de plus en plus la vision d’un « OS piloté par IA », où l’interface traditionnelle laisserait progressivement place à des interactions contextuelles plus naturelles.

Les lunettes Android XR enfin prêtes ?

Google pourrait également profiter de l’événement pour officialiser ses futures lunettes connectées sous Android XR.

La firme tease déjà plusieurs prototypes depuis des mois sans avoir encore dévoilé un produit finalisé. L’écosystème Android XR reste encore embryonnaire, avec peu d’appareils réellement commercialisés.

Mais, l’arrivée de Gemini change la donne.

Google semble vouloir éviter l’échec des premières Google Glass en repositionnant ses lunettes comme des assistants IA ambiants capables de comprendre l’environnement et de fournir des informations contextuelles en temps réel.

Avec Meta, Apple et Samsung déjà positionnés sur le marché spatial computing/XR, Google ne peut plus se permettre de rester spectateur.

Les Pixel 11 pourraient créer la surprise

Enfin, une surprise matérielle reste possible. Même si cela paraît moins probable avant l’I/O, Google pourrait teaser — voire dévoiler — la série Pixel 11.

Les premières rumeurs évoquent quatre modèles : Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

Pour l’instant, les indiscrétions parlent surtout d’améliorations incrémentales plutôt que d’une révolution matérielle. Mais avec Google, les annonces de dernière minute restent toujours envisageables.

Google veut reprendre l’initiative dans l’ère post-smartphone

Au-delà des produits, cet Android Show pourrait surtout marquer un changement stratégique majeur.

Pendant des années, Android a évolué comme un système mobile centré sur le smartphone. Désormais, Google semble vouloir transformer Android en plateforme universelle alimentée par l’IA, capable de fonctionner sur des lunettes, des ordinateurs, des montres ou des appareils hybrides.

Avec Gemini au cœur de cette stratégie, Google ne vend plus seulement un système d’exploitation : la firme tente de construire une couche d’intelligence omniprésente destinée à orchestrer tous les usages numériques du quotidien.

Et cette fois, la bataille ne se jouera peut-être plus uniquement sur le matériel, mais sur la capacité des IA à comprendre, anticiper et accompagner les utilisateurs en permanence.