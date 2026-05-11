La PlayStation 5 entre dans une phase plus délicate de son cycle. Alors que les consoles baissent habituellement de prix avec le temps, la PS5 a suivi la trajectoire inverse — et la demande commence clairement à ralentir.

PS5 : Des ventes en forte chute

Sony a écoulé 1,5 million de PS5 sur le trimestre clos le 31 mars 2026, contre 2,8 millions un an plus tôt, soit une baisse d’environ 46 %. Sur l’année fiscale, les ventes reculent aussi, avec environ 16 millions d’unités, contre 18,5 millions l’année précédente, selon les derniers chiffres rapportés.

La PS5 atteint désormais 93,7 millions d’unités expédiées dans le monde, mais reste légèrement derrière la PS4 au même stade de son cycle.

Le problème est presque culturel : une console de salon est censée devenir plus accessible avec le temps. Or, la PS5 est devenue plus chère, notamment aux États-Unis, où le modèle standard est passé d’environ 499 dollars au lancement à 649 dollars après plusieurs hausses.

En France, la hausse est particulièrement visible : la PS5 passe à 649,99 euros (549,99 euros au lancement), la PS5 Digital Edition à 599,99 euros (499,99 euros au lancement), la PS5 Pro à 899,99 euros (799 euros au lancement), et le PlayStation Portal à 249,99 euros (219,99 euros au lancement).

Sony attribue cette pression aux coûts des composants, notamment la mémoire, et aux tensions d’approvisionnement. Le groupe prévoit même une baisse de 6 % du chiffre d’affaires de sa division jeux sur l’exercice en cours, malgré une hausse attendue des profits grâce aux logiciels et à une meilleure maîtrise des coûts.

GTA 6 et la PS6 en ligne de mire

Sony compte sur Grand Theft Auto VI, attendu en novembre 2026, pour relancer l’écosystème PlayStation. Le développement de la prochaine génération de console se poursuit aussi, même si les investissements liés à la PS6 pèseront encore sur les résultats à court terme.

La PS5 reste un succès massif. Mais elle entre dans une zone plus inconfortable : celle d’un hardware mature, plus cher qu’espéré, dans un marché où les joueurs attendent déjà la suite.