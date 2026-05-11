Et si l’iPhone du futur ne se contentait plus d’afficher du contenu en 2D ? Selon une nouvelle fuite venue de X, Apple travaillerait sur un « Spatial iPhone » capable de projeter un véritable effet holographique sans lunettes.

Une idée qui ressemble encore à de la science-fiction, mais qui s’inscrit étonnamment bien dans la trajectoire actuelle d’Apple.

Un écran holographique développé avec Samsung ?

La rumeur provient d’un leaker connu sous le pseudonyme « Schrödinger », qui affirme que Apple développe un nouvel écran baptisé MH1, pour Mobile Holographic 1. Le panneau serait produit par Samsung et reposerait sur une combinaison d’AMOLED avancé, de suivi oculaire et de structures optiques capables de rediriger la lumière avec précision.

Le principe évoqué est celui du pilotage de faisceau diffractif : des microstructures intégrées dans l’écran orienteraient les faisceaux lumineux différemment selon la position des yeux de l’utilisateur. Résultat théorique : un effet de profondeur 3D visible à l’œil nu, sans casque ni lunettes.

Selon la fuite, l’utilisateur pourrait même incliner l’iPhone pour « voir autour » d’un objet affiché à l’écran, avec un rendu pseudo-holographique dynamique.

Une technologie plus crédible qu’elle n’en a l’air

Sur le papier, cela rappelle immédiatement les écrans 3D de la Nintendo 3DS. Mais, Apple chercherait justement à éviter leurs défauts historiques : perte de netteté, angles de vision limités et fatigue visuelle.

La fuite affirme que l’écran conserverait une définition 4K classique pour les usages standards, tandis que la couche holographique ne s’activerait que pour certains contenus compatibles.

Et surtout, Apple ne part pas de zéro. La firme dépose des brevets autour des interfaces holographiques et des écrans 3D sans lunettes depuis près de vingt ans. Dès 2008, l’entreprise explorait déjà des technologies de rendu spatial pour appareils mobiles. Plus récemment, iOS 26 a introduit « Spatial Scenes », un système de parallaxe 3D appliqué aux photos sur iPhone compatibles.

Autrement dit : l’idée d’un « Spatial iPhone » n’est plus totalement isolée dans les laboratoires de R&D.

Apple pousse progressivement vers l’informatique spatiale

Depuis le lancement du Apple Vision Pro, Apple répète une même ambition : faire de l’informatique spatiale la prochaine grande interface après le smartphone.

John Ternus, responsable hardware chez Apple, décrivait récemment le spatial computing comme une « inévitabilité ». Et c’est probablement là que cette rumeur prend tout son sens.

Plutôt que de remplacer immédiatement l’iPhone par un casque, Apple semble vouloir injecter progressivement des éléments spatiaux dans ses produits existants. Une approche cohérente avec sa stratégie habituelle : faire évoluer les usages par étapes invisibles plutôt que par rupture brutale.

2030 : un horizon crédible… mais encore lointain

Le leak évoque une phase de recherche préliminaire avec un objectif potentiel autour de 2030. Autant dire qu’il reste énormément d’inconnues : coût de production, consommation énergétique, compatibilité logicielle ou encore pertinence réelle pour les utilisateurs. Car l’histoire de la tech est remplie d’écrans « révolutionnaires » qui n’ont jamais dépassé le stade du prototype.

Mais cette fois, plusieurs éléments rendent l’idée plus crédible qu’auparavant : les progrès des OLED, la miniaturisation des systèmes optiques, l’expérience acquise avec le Vision Pro et l’implication potentielle de Samsung sur les panneaux.

Apple semble vouloir transformer l’écran du smartphone en une fenêtre plus immersive, plus contextuelle et plus vivante. Reste à savoir si les utilisateurs voudront réellement d’un iPhone holographique… ou si cette vision restera un laboratoire du futur.