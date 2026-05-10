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Anthropic explose avec Claude Code : Dario Amodei révèle une croissance IA de 80x

Anthropic explose avec Claude Code : Dario Amodei révèle une croissance IA de 80x

Dario Amodei n’a pas l’habitude des déclarations spectaculaires. Pourtant, lors de la conférence Code with Claude, le CEO d’Anthropic a lâché un chiffre qui résume à lui seul la folie actuelle du marché IA : Anthropic avait prévu une croissance annuelle de 10x… elle en a finalement enregistré 80x.

Claude Code est devenu un phénomène industriel

Cette explosion porte un nom : Claude Code. L’outil de développement agentique d’Anthropic est en train de transformer la manière dont les entreprises écrivent du logiciel.

Contrairement à un assistant classique qui suggère quelques lignes de code, Claude Code lit un projet complet, planifie des actions, exécute des tâches, corrige ses erreurs et travaille pratiquement comme un développeur autonome sous supervision humaine.

Le produit aurait atteint 1 milliard de dollars de revenus annualisés en moins de six mois, avant de dépasser les 2,5 milliards début 2026. Anthropic affirme aussi que le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires a doublé depuis janvier.

Une croissance tellement rapide qu’elle casse l’infrastructure

Le problème d’Anthropic aujourd’hui n’est plus la demande. C’est la capacité à suivre. Amodei a reconnu que l’entreprise souffrait de pénuries massives de calcul GPU. Cette pression a conduit Anthropic à signer un partenariat extrêmement inattendu avec SpaceX et son datacenter Colossus 1 à Memphis.

L’accord donne accès à plus de 220 000 GPU NVIDIA, dont des H100, H200 et GB200, pour tenter de soulager la saturation de Claude. Une alliance presque ironique quand on sait qu’Elon Musk critiquait encore Anthropic il y a quelques mois.

Anthropic devient une machine à revenus

Les chiffres donnent le vertige :

87 millions de dollars de run rate début 2024

1 milliard fin 2024

9 milliards fin 2025

30 milliards annualisés en avril 2026

À ce rythme, Anthropic génère désormais plus de revenus annualisés que la majorité des entreprises du S&P 500. Salesforce a mis près de vingt ans pour atteindre ce niveau. Anthropic l’a fait en moins de trois ans.

Le vrai produit d’Anthropic n’est peut-être plus Claude

Ce qui se dessine derrière Claude Code dépasse le simple assistant de programmation. Amodei décrit déjà un futur composé d’équipes entières d’agents IA travaillant en parallèle, orchestrées par des humains qui définissent seulement les objectifs.

Sa vision est claire : passer d’un « groupe d’experts dans une pièce » à « un pays entier de génies dans un datacenter ».

Et le plus troublant, c’est que Anthropic utilise désormais Claude Code pour développer Claude Code lui-même. Une boucle d’auto-amélioration qui pourrait devenir l’avantage compétitif le plus difficile à rattraper dans toute l’industrie IA.

Une croissance qui ressemble autant à une crise qu’à un succès

L’intervention d’Amodei n’avait rien d’un triomphe serein. Derrière les chiffres records, Anthropic donne surtout l’impression d’une entreprise qui court plus vite que son infrastructure, son organisation et peut-être même que sa propre capacité à garder le contrôle.

Le marché IA entre dans une nouvelle phase : celle où la vraie ressource rare n’est plus le modèle, mais l’énergie, les GPU et la capacité à opérer des agents à grande échelle.

Claude Code pourrait bien être le premier aperçu concret de cette économie-là.