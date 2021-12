Le Huawei P50 Pocket vient de s’afficher sur la toile

La rumeur du futur smartphone pliable de Huawei, le Huawei P50 Pocket, a été divulguée dans son intégralité une semaine avant son annonce présumée, grâce à Harper’s Bazaar. Le magazine lifestyle nous permet de jeter un bon coup d’œil au premier smartphone pliable à clapet de Huawei conçu pour s’attaquer au Galaxy Z Flip 3, mis en avant par la célébrité locale, Guan Xiao Tong.

En effet, dans le cadre d’une coopération avec le magazine de mode Harper’s Bazaar, le fabricant chinois a montré pour la première fois le P50 Pocket dans son intégralité avant sa présentation officielle. De toute évidence, le smartphone, qui peut être plié verticalement, s’adresse avant tout à une clientèle sensible à la mode, ce qui se reflète également dans son design.

Les photos montrent le Huawei P50 Pocket à la fois plié et légèrement ouvert. Elles confirment le cadre métallique et les capots extérieurs recouverts de motifs cliquant à l’œil. On peut également voir que le capteur d’empreintes digitales a été intégré sur le côté du boîtier. Le port USB Type-C et les deux grilles de haut-parleurs à l’extrémité inférieure sont également bien reconnaissables.

L’appareil a l’air plutôt chic, avec sa finition dorée et son motif complexe à l’extérieur, et il possède deux ronds qui attirent l’attention. Bien sûr, l’un d’eux est l’emplacement de la caméra, mais l’autre est en fait le petit écran externe destiné aux notifications et autres, qui se distingue nettement de ce que l’on connaît des appareils d’autres fabricants.

L’écran supplémentaire est manifestement utilisé pour afficher les notifications et l’heure, mais il peut également fournir un aperçu lors des autoportraits afin de réaliser de meilleures photos et vidéos.

Une annonce le 23 décembre

La triple caméra est située dans un bloc qui dépasse de la coque, tandis que l’écran circulaire de couverture a un diamètre de 1 pouce. Selon l’analyste Ross Young, l’écran interne flexible a une diagonale de 6,85 pouces, ce qui le rend plus grand que celui du Z Flip 3, mais on ne sait pas grand-chose d’autre sur les spécifications du P50 Pocket.

Since the Huawei P50 Pocket images are leaking, I will reveal that the foldable display size is 6.85″ with a 1″ cover display … pic.twitter.com/cCHD9vExYV —Ross Young (@DSCCRoss) December 16, 2021

On peut légitimement penser que Huawei l’a équipé de son propre chipset Kirin, et il devrait y avoir plusieurs versions de RAM et de stockage à choisir, mais pas d’information sur le prix encore, puisque le Huawei P50 Pocket est prévu pour être annoncé le 23 décembre. Vous aimez ce que vous voyez ici ?