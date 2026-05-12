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DJI Osmo Pocket 4P : DJI prépare sa caméra Pocket la plus ambitieuse à ce jour pour le 14 mai

DJI Osmo Pocket 4P : DJI prépare sa caméra Pocket la plus ambitieuse à ce jour pour le 14 mai

DJI s’apprête à dévoiler officiellement la Osmo Pocket 4P le 14 mai, en marge du Festival de Cannes. Et cette nouvelle génération pourrait marquer le plus gros changement de la gamme depuis son lancement.

Pour la première fois, la série Pocket adopterait un double module photo, avec un capteur principal 1 pouce accompagné d’un téléobjectif dédié. Une évolution qui change profondément la philosophie du produit.

DJI Osmo Pocket 4P : Un téléobjectif 3x pour élargir les usages

Jusqu’ici, les Osmo Pocket étaient principalement conçues autour d’une optique grand-angle. Un format idéal pour le vlog, mais plus limité pour les portraits, les interviews ou les plans cinématographiques plus serrés.

La Osmo Pocket 4P corrigerait justement cette limite avec un second capteur téléobjectif 3x, équivalent à environ 70 mm.

Ce choix paraît particulièrement stratégique. DJI ne cherche plus seulement à séduire les vloggers mobiles, mais aussi les créateurs qui veulent davantage de contrôle sur leur cadrage sans transporter un setup hybride plus lourd.

Un capteur 1 pouce et une ouverture variable

Le module principal reprendrait le capteur 1 pouce déjà utilisé sur la Osmo Pocket 4 standard, mais DJI ajouterait cette fois une ouverture variable allant de f/1.7 à f/2.8. Cette évolution pourrait offrir davantage de flexibilité sur la profondeur de champ, la gestion de la lumière et le rendu cinématographique.

La caméra prendrait également en charge un zoom hybride jusqu’à 12x, avec environ 6x de zoom « sans perte » selon les modes utilisés.

Au-delà du matériel photo, DJI semble surtout peaufiner l’ensemble de l’expérience.

La Osmo Pocket 4P intégrerait :

enregistrement 10 bits D-Log

ActiveTrack 7.0 amélioré

écran rotatif de 2,5 pouces

luminosité jusqu’à 1000 nits

batterie proche de 2000 mAh

Le stabilisateur mécanique 3 axes reste évidemment au cœur du produit, toujours considéré comme l’un des grands avantages des Pocket face aux smartphones classiques.

Une intégration plus forte dans l’écosystème DJI

DJI chercherait également à renforcer les synergies entre ses produits. La Osmo Pocket 4P devrait mieux fonctionner avec les microphones DJI, les drones de la marque et divers accessoires créateurs. Cette logique d’écosystème devient de plus en plus centrale dans la stratégie de DJI.

La marque ne vend plus seulement des caméras ou des drones séparément. Elle construit progressivement une suite complète pour la création vidéo mobile.

Une mini caméra qui vise plus grand

Le prix officiel n’a pas encore été annoncé, mais la Osmo Pocket 4P devrait se positionner au-dessus de la Osmo Pocket 4 standard aujourd’hui commercialisée au prix de 479 euros. Mais, une chose semble déjà claire : DJI ne cherche pas à remplacer les hybrides professionnels avec cette caméra. L’objectif est ailleurs.

La Osmo Pocket 4P veut offrir une qualité d’image plus sérieuse et une plus grande liberté de cadrage dans un format toujours ultra-compact. Une approche qui pourrait séduire une génération de créateurs fatigués des setups lourds, mais frustrés par les limites du smartphone.