Test du Samsung Galaxy Z Fold 3 : le futur est bien là

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est là et il apporte quelques améliorations à la formule qui a rendu le Z Fold 2 assez cool. Il a un design et une charnière très similaires, mais nous avons maintenant une résistance à l’eau, des écrans légèrement meilleurs, un nouveau processeur, le support du S Pen, et une nouvelle expérience logicielle qui utilise vraiment le facteur de forme pliable. Il faut espérer que le même logiciel s’appliquera aux Fold précédents par une simple mise à jour logicielle (et le plus tôt serait le mieux).

Il s’agit d’un certain nombre de petites améliorations — dans l’ensemble, le saut entre le Z Fold 2 et le Z Fold 3 est loin d’être aussi important que celui entre le Fold original et le Fold 2. Par conséquent, si vous possédez l’édition de l’année dernière, ne vous sentez pas trop poussé à la mettre à niveau (à moins que vous ne puissiez profiter d’une de ces offres de reprise lucratives).

Si vous n’avez pas encore eu le plaisir de posséder un smartphone pliable, je dirais que le Galaxy Z Fold 3 est un bon point de départ. Il donne l’impression d’être une expérience étoffée dans laquelle Samsung a beaucoup réfléchi, tout en étant le Z Fold le moins cher au lancement jusqu’à présent.

Je ne peux pas dire sans hésiter qu’il convient à tout le monde. Il faut vraiment être le genre d’utilisateur qui recherche l’expérience de la mini tablette et qui n’a pas peur de transporter un smartphone qui ressemble à une mini brique une fois plié.

Évidemment, un prix de départ de 1 799 euros le rend difficile à recommander.

Dans la boîte, on retrouve :

Galaxy Z Fold 3

Écouteurs USB-C signés AKG

Câble USB-C vers USB-C

Clé d’éjection de la carte SIM

Galaxy Z Fold 3 : design et écrans

Le Galaxy Z Fold 3 répète la formule du Galaxy Z Fold 2 : il ressemble et semble principalement le même en main. Si vous regardez simplement les chiffres, le Galaxy Z Fold 3 est très légèrement plus petit, plus fin et plus léger, mais en utilisation réelle, la différence est négligeable. Et, le Galaxy Z Fold 3 semble ultra-premium dans la main, notamment avec cette finition mate sur la version noire et la nouvelle bosse de la caméra arrière.

En effet, le bloc de la caméra a été retravaillé : il semble moins encombrant que le modèle de l’année dernière. Cela ne veut pas dire qu’il ne dépasse pas avec sa propre bosse, mais elle semble meilleure et plus élégante à mes yeux. L’arrière du smartphone est recouvert de verre mat, ce qui est agréable au toucher et élégant. Le modèle noir que j’ai ici est dans l’ensemble très élégant et j’adore le look.

Il y a un écran étroit à l’extérieur — un écran d’une résolution de 2 268 x 832 pixels avec une diagonale de 6,2 pouces, mais un ratio 2.73:1. Il s’agit d’une dalle AMOLED brillante, colorée, lumineuse et nette. Et maintenant, il prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dommage que l’écran en façade soit si fin — il est assez difficile, voire ennuyeux, de taper avec le pouce dessus. Sinon, l’écran est bon comme viseur pour la caméra, et il fonctionne pour parcourir les publications des réseaux sociaux sur Twitter et Facebook, vérifier vos messages, votre calendrier, utiliser une calculatrice, etc.

Autrement dit, il sera idéal pour les activités pour lesquelles vous avez besoin de rechercher rapidement une information.

L’écran principal

Bien sûr, vous utiliserez probablement plus souvent l’écran principal de votre Galaxy Z Fold 3 que celui en façade. C’est là que l’expérience du mécanisme de la charnière entre en jeu. Il semble solide et étanche et peut s’enclencher en toute confiance lorsque vous dépliez ou fermez le Galaxy Z Fold 3. Vous pouvez également choisir de le garder dans un état semi-ouvert et certaines applications répondront même à cela en divisant l’écran en conséquence.

Passons à l’écran intérieur — première bonne surprise, le protecteur d’écran préinstallé est très agréable au toucher !

Petite leçon d’histoire — le Galaxy Z Fold original avait une protection d’écran, qui n’était pas censée être retirée, parce que cela cassait littéralement le smartphone. Le Galaxy Z Fold 2 avait une protection amovible, qui avait une sensation très caoutchouteuse. C’est logique, une protection posée sur un écran qui se plie littéralement doit être flexible, non ? Cependant, la sensation de la protection du Z Fold 2 a incité de nombreux utilisateurs à l’enlever — elle était collante, désagréable et ennuyeuse.

La protection du Galaxy Z Fold 3 est constituée d’un nouveau matériau flexible, super fin et agréable au toucher, brillant, comme nous en avons l’habitude.

L’écran principal a une diagonale de 7,6 pouces et un ratio d’aspect presque carré (1,25 : 1) avec une résolution de 2 208 x 1 768 pixels. Sa surface d’écran globale représente environ la moitié de celle d’un écran d’iPad Pro de 11 pouces. En d’autres termes, il ressemble et offre une sensation analogue à une mini tablette.

Un écran principal très utile

Il s’agit d’un nouveau type de panneau Super AMOLED — Samsung l’appelle Eco2 OLED. Essentiellement, il est plus lumineux et plus économe en énergie qu’auparavant. Et cela se voit : je n’ai eu aucun mal à afficher du contenu en plein soleil, tant sur l’écran extérieur que sur l’écran intérieur. Les couleurs et la netteté sont absolument parfaites — Samsung a perfectionné son jeu OLED il y a des années et, à ce stade, il ne fait que le montrer.

Mais, il y a toujours un défaut visible : le pli au milieu. C’est un peu décevant de voir que tant d’efforts ont été faits pour couvrir la minuscule caméra frontale, mais le pli est resté le même. Il y a toujours une ligne visible au centre de l’écran — vous pouvez la voir, votre doigt peut la sentir. C’est un mal nécessaire, je le comprends, avec un défaut qui est encore techniquement difficile à aplanir complètement. Mais, elle est là.

Il va sans dire que l’écran intérieur prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz — le modèle de l’année dernière le faisait, celui-là aussi.

Utiliser l’écran principal pour taper des messages plus longs est définitivement plus facile que sur l’écran extérieur trop étroit, mais cela reste un goût acquis, ou une compétence qui doit être développée. Il n’y a pas de juste milieu sur ce smartphone — vous travaillez soit avec un clavier très petit, soit avec un clavier extra-large. Mais nul doute qu’on va s’y habituer à l’usage.

Une caméra frontale sous l’écran

Passons à l’autre grande nouveauté : le Galaxy Z Fold 3 est le premier smartphone Samsung (et parmi les premiers smartphones en général) à être équipé d’une caméra frontale sous l’écran. Plus précisément, elle se trouve sur l’écran interne. Au lieu d’avoir une ouverture « trouée » pour la caméra frontale sous l’écran interne, elle est maintenant couverte par des pixels actifs. Lorsque la caméra n’est pas utilisée, les pixels s’allument et tentent de « masquer » le trou.

Est-ce la bonne solution ? À mon avis, pas vraiment. La zone au-dessus de la caméra est couverte par très peu de pixels, qui s’allument également un peu plus que l’image sur le reste de l’écran.

En fin de compte, il s’agit d’une forme de grille lumineuse lorsque vous regardez des contenus clairs. Pour être honnête, je trouve que c’est plus gênant que d’avoir simplement un trou à cet endroit, ce à quoi je me suis plus ou moins habitué ces dernières années.

Mais puisque tout le monde est occupé à se plaindre des encoches et des trous à l’écran, Samsung arrive avec quelque chose de nouveau.

Résistance à l’eau

En outre, l’une des grandes premières du Galaxy Z Fold 3 est sa résistance à l’eau. Oui, un smartphone pliable qui n’a pas peur d’un peu d’eau, c’est vraiment quelque chose de remarquable. N’oubliez pas que le smartphone est simplement classé IPX8, ce qui signifie qu’il est résistant à l’eau, mais pas à la poussière.

Comment Samsung a-t-il réussi cet exploit ? Eh bien, la société est plutôt laconique pour l’instant, attribuant l’exploit à son équipe de recherche et développement. Évidemment, il paraît un peu imprudent de laisser tomber le smartphone dans une piscine.

Galaxy Z Fold 3 : caméra

Le Galaxy Z Fold 3 n’a pas pour objectif d’être le meilleur dans le domaine de la photo – Samsung a le Galaxy S21 Ultra pour cela. Le Z Fold 3 n’a pas un capteur d’une résolution folle et il n’a pas de zoom démesuré.

Je suppose que ce choix a été fait pour deux raisons — d’abord, pour réduire les coûts sur un smartphone qui est déjà assez cher, et ensuite pour s’assurer que la caméra ne sera pas super encombrante. Pouvez-vous imaginer le module caméra du Galaxy S21 Ultra sur le Z Fold ?

Ainsi, le Galaxy Z Fold 3 dispose d’un capteur photo principal de 12 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un capteur photo téléobjectif de 12 mégapixels qui zoome 2 fois par rapport au capteur principal. Le niveau de zoom maximal que vous pouvez obtenir par recadrage numérique est 10x.

Les caméras du Z Fold 3 sont-elles pour autant mauvaises ? Non, pas vraiment. Elles sont plutôt bonnes. Pas des meilleures, mais vraiment bonnes. C’est en grande partie grâce à l’expertise de Samsung en matière de post-traitement, car le smartphone fait une grande partie du travail une fois que le capteur a capturé l’image.

Regardons quelques échantillons !

Comme vous pouvez le voir, nous avons le look typique de Samsung. Les clichés sont brillants et colorés et attirent instantanément l’attention du spectateur. Si on plonge dans le détail et pour pinailler, il y a un certain degré d’accentuation qui dépasse les limites à certains endroits. Certaines couleurs, comme le vert des plantes et le bleu du ciel, sont un peu plus vives qu’elles ne devraient l’être si l’on recherche le réalisme.

Mais à part cela, la caméra du Galaxy Z Fold 3 gère bien la dynamique : les zones très lumineuses ne s’obscurcissent pas et les zones sombres reçoivent le traitement d’exposition qu’elles méritent. Même s’il ne s’agit pas de la meilleure caméra de Samsung, l’appareil photo du Z Fold 3 se comporte et fonctionne comme un flagship.

Quant aux selfies, faites votre choix. Vous pouvez utiliser le capteur photo de 10 mégapixels situé au-dessus de l’écran extérieur pour prendre un selfie classique. L’objectif est large et si vous ne prenez pas de photos en mode « selfie de groupe », le smartphone effectue un recadrage numérique et la netteté en pâtit instantanément.

Si vous préférez — vous pouvez prendre des selfies avec le module de caméra principal à l’arrière. Il suffit de déplier le smartphone et d’utiliser l’écran de couverture comme un viseur. Il va sans dire que vous obtiendrez ainsi les meilleurs selfies, les plus peu flatteurs et les plus détaillés que vous puissiez faire. Cela vous donne également plus d’options, car vous pouvez utiliser n’importe lequel des trois objectifs à l’arrière pour prendre le selfie.

Enfin, il y a la caméra située sous la dalle, à l’intérieur du smartphone. Il s’agit d’un capteur de 4 mégapixels caché derrière un écran — il n’a pas vraiment été conçu pour les selfies. Samsung l’a dit elle-même — les utilisateurs utilisent la caméra intérieure principalement pour les appels vidéo, et prennent des selfies avec les caméras extérieures. Bien sûr, j’ai testé la caméra intérieure — elle n’est absolument pas géniale pour tout type de photos, comme prévu. Elle fonctionne bien pour les discussions vidéo, par contre.

Pour ce qui est de la vidéo, nous obtenons la même chose de l’appareil photo principal — des images lumineuses, vibrantes et nettes avec une très bonne gestion de la dynamique.

La résolution passe à 4K à 60 fps et le stabilisateur standard fait un bon travail pour annuler les effets de main tremblante. Si vous souhaitez activer le mode super-stable, vous serez limité à une résolution full HD (1080p) à 30 fps, c’est donc un compromis.

Galaxy Z Fold 3 : caractéristiques

Il n’y a pas grand-chose à dire sur les performances du Galaxy Z Fold 3 — elles sont aussi bonnes que vous pouvez l’espérer. Il est alimenté par le Snapdragon 888 de Qualcomm — le processeur phare d’Android — et il dispose de 12 Go de RAM. Il est difficile de faire ralentir le Galaxy Z Fold 3 : son fonctionnement est fluide et satisfaisant, que vous ayez trois applications ouvertes en écran partagé ou que vous jouiez aux jeux les plus récents et les plus exigeants.

Le Z Fold 3 est livré avec un stockage de base de 256 Go, ce qui est une bonne chose à voir sur un smartphone qui est déjà cher. Il existe également un niveau de stockage de 512 Go, mais la plupart des gens se sentiront probablement très à l’aise avec 256 Go de stockage.

Le Galaxy Z Fold 3 est livré avec deux haut-parleurs sur les deux côtés du smartphone (situés en haut et en bas lorsqu’il est plié). Ils ont un son presque génial — évidemment, leur taille reste une limite qu’il n’est pas facile de surmonter. Par rapport au Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière, le son du Z Fold 3 est légèrement moins puissant, notamment dans les médiums.

Il y a aussi la prise en charge du S Pen, ce qui devrait être de bon augure pour les fans du Galaxy Note qui ont été lésés cette année. Le smartphone pliable prend en charge le S Pen Fold Edition, ainsi que le S Pen Pro en Bluetooth, tous deux vendus séparément.

Il existe un astucieux étui pour le smartphone qui vous permet de transporter le stylet de manière pratique, car il n’y a aucun moyen de le stocker dans le Galaxy Z Fold 3 lui-même.

Galaxy Z Fold 3 : logiciel

Le Galaxy Z Fold 3 est livré avec la surcouche One UI 3.1.1 basée sur Android 11. L’interface a beaucoup d’améliorations spécifiquement développées pour utiliser le grand écran carré à l’intérieur.

Tout d’abord, nous disposons maintenant d’une mise en page « Multi-view », qui permet aux applications compatibles d’utiliser plus efficacement tous ces espaces. Par exemple, le menu Paramètres présente tous les sous-menus à gauche et leur contenu à droite ; l’application Calendrier présente vos comptes et vos options à gauche, le calendrier proprement dit à droite ; YouTube adopte l’aspect d’une tablette avec la fenêtre de la vidéo à gauche et la liste des recommandations et des commentaires à droite.

Et ainsi de suite — la plupart des applications propriétaires de Samsung sont optimisées pour le « Multi-view », et les applications tierces peuvent l’être. Même si les développeurs ne font rien à ce sujet, le Z Fold 3 fait un bon travail pour « tromper » les applications tierces en leur faisant croire qu’elles sont en fait affichées sur une tablette, de sorte que leur interface utilisateur s’étend sur l’écran au lieu de rester au milieu et de gaspiller maladroitement de l’espace.

Les panneaux Edge sont de retour : il suffit de les faire glisser à partir d’une « poignée » située à droite de l’écran pour obtenir divers panneaux utiles. La star du spectacle est le panneau de bord Apps — il s’agit essentiellement d’un tiroir d’applications favorites que vous pouvez ouvrir à tout moment, sans quitter l’application active à l’écran. Il peut désormais être épinglé en permanence sur la droite de l’écran — il se transforme en une bande d’applications de type barre des tâches, qui est toujours présente et vous invite à faire du multitâche sur le smartphone comme s’il s’agissait d’un mini ordinateur portable.

Des astuces logicielles pour l’écran pliable

Attrapez une application dans la barre d’applications et faites-la glisser sur l’écran pour l’afficher en écran partagé. Vous pouvez avoir jusqu’à quatre applications actives à l’écran — trois glissées pour une vue en écran partagé, et une quatrième ouverte dans une fenêtre flottante au-dessus de toutes les autres.

Est-ce que je vais me retrouver à utiliser souvent 4 applications sur le Z Fold 3 ? Probablement pas. Très probablement jamais. 3 est ma limite sur cet écran, je pense. Cette astuce logicielle ouvre vraiment les capacités du Fold et elle en fait la machine productive qu’il était censé être.

Galaxy Z Fold 3 : autonomie

Le Galaxy Z Fold 3 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 400 mAh. C’est une batterie importante, mais pas vraiment gargantuesque selon les normes actuelles. Elle est également inférieure de 100 mAh à celle du Z Fold 2, ce qui peut inquiéter au premier abord. Alors, quelles sont ses performances ?

Comme prévu, si la batterie du Galaxy Z Fold 3 n’est certainement pas la batterie la plus endurante du secteur, elle est parfaitement capable de tenir une journée. Et, il s’agit là d’une journée intense à installer des applications, à effectuer des tests, à prendre des photos et, de manière générale, à le mettre à l’épreuve plus vigoureusement que je le ferrais une fois entré dans une routine quotidienne.

Malheureusement, si le smartphone offre un support à la charge rapide, celle-ci est bridée à 25 W. Cela n’a rien à voir avec la capacité de la batterie. On est loin des puissants chargeurs de la concurrence qui atteignent 40 W ou même 60 W, mais cela devrait être meilleur pour la santé de la batterie à long terme.

Et oui, le Galaxy Z Fold 3 prend en charge la recharge sans fil (jusqu’à 11 W), ce qui vous permet de le poser sur un tapis lorsque vous ne l’utilisez pas. Enfin, et comme nous en avons l’habitude maintenant, vous ne trouverez pas de chargeur dans la boîte.

Galaxy Z Fold 3 : verdict

Le Galaxy Z Fold 3 rend le Galaxy Z Fold 2 obsolète, et il le fait à un prix inférieur, ce qui est le meilleur éloge que l’on puisse lui faire. Le fait qu’il ajoute des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau, la prise en charge du S Pen et une caméra sous l’écran est une cerise sur le gâteau. Pour ceux qui disposent de la somme requise (environ 1 800 euros sur la plupart des marchés, et 50 euros supplémentaires si vous voulez le S Pen), le Galaxy Z Fold 3 est absolument incroyable.

Cependant, comme le Galaxy Z Fold 2, le Z Fold 3 ne vaut vraiment la peine que si vous avez l’intention d’utiliser toutes les fonctions logicielles, comme les excellentes fonctions multitâches et le S Pen, à bon escient. Il n’est pas destiné à ceux qui veulent simplement le côté cool d’un smartphone pliable — le Galaxy Z Fold 3 est mieux adapté à ces clients. Il n’est pas non plus destiné à ceux qui souhaitent disposer de la meilleure caméra possible, comme c’est le cas sur les fleurons de Samsung, les Galaxy S et Note Ultra.

Si vous cochez toutes ces cases, alors le Galaxy Z Fold 3 en vaut absolument la peine. C’est un excellent point d’entrée pour ceux qui n’ont pas encore sauté dans le train des smartphones pliables et une mise à niveau fantastique pour les propriétaires du Galaxy Fold original. Même les propriétaires du Galaxy Z Fold 2 trouveront quelque chose à aimer, bien qu’avec les fonctionnalités logicielles du Galaxy Z Fold 3 probablement dirigées vers le Z Fold 2 avec une mise à jour, il pourrait être une bonne idée d’attendre le modèle de l’année prochaine à la place.