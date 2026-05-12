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Apple Vision Pro 2 : le successeur du casque ne sortirait pas avant 2028

Apple Vision Pro 2 : le successeur du casque ne sortirait pas avant 2028

Le Vision Pro 2 ne serait pas attendu avant au moins deux ans. Selon Mark Gurman, Apple n’aurait pas abandonné sa famille de casques, mais le développement d’un nouveau modèle fermé ne ferait plus partie des priorités immédiates de l’entreprise.

La firme concentrerait désormais davantage ses ressources sur des lunettes connectées, des AirPods équipés de caméras et un pendentif IA, autant de produits pensés pour rendre l’intelligence artificielle plus présente dans le quotidien.

Le Vision Pro actuel reste le produit de référence

Apple continuerait toutefois à soutenir le Vision Pro existant. Le casque, lancé à 3 999 euros, resterait la principale porte d’entrée de la marque dans l’informatique spatiale, même si son adoption grand public reste limitée par son prix, son poids et son catalogue d’usages encore en construction.

D’après Bloomberg, Apple aurait déjà redirigé une partie des équipes Vision vers d’autres projets, notamment les lunettes intelligentes et Siri nouvelle génération. Reuters avait déjà rapporté en octobre 2025 qu’Apple avait mis en pause une refonte majeure du Vision Pro afin d’accélérer ses travaux sur des lunettes IA.

Les lunettes Apple prennent l’avantage

Le vrai centre de gravité semble désormais se déplacer vers les Apple Glasses. Les premiers modèles ne disposeraient pas forcément d’un affichage dans les verres, mais miseraient plutôt sur la capture photo/vidéo, l’audio et des fonctions IA contextuelles.

Cette approche est plus proche des Ray-Ban Meta que du Vision Pro. Apple chercherait ainsi un produit plus léger, plus socialement acceptable et potentiellement beaucoup plus grand public.

Une stratégie moins spectaculaire, mais plus réaliste

Le Vision Pro représentait une vision futuriste de l’ordinateur spatial. Mais, son format reste exigeant, coûteux et difficile à intégrer dans les usages quotidiens.

Les lunettes, les AirPods avec caméras et le pendentif IA racontent une autre stratégie : Apple semble vouloir diffuser l’IA dans des objets plus simples, plus portables et moins intrusifs qu’un casque de réalité mixte.

Le Vision Pro 2 viendra peut-être, mais Apple paraît avoir compris que l’avenir de l’informatique ambiante ne passera pas forcément d’abord par un casque à 3 500 dollars.