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Xiaomi Xring O3 : une nouvelle puce pour un mystérieux smartphone Ultra

Xiaomi Xring O3 : une nouvelle puce pour un mystérieux smartphone Ultra

Xiaomi semble accélérer sa stratégie d’indépendance technologique. Après avoir lancé ses premiers smartphones équipés de puces maison, la marque travaillerait déjà sur une nouvelle génération baptisée Xring O3, destinée à alimenter un futur modèle Ultra encore entouré de mystère.

Une nouvelle offensive sur les puces propriétaires

Selon des fuites relayées par le leaker Yogesh Brar, Xiaomi développerait un smartphone Ultra inédit, distinct du Xiaomi 18 Ultra attendu cette année.

Ce modèle pourrait inaugurer la nouvelle puce Xring O3, marquant une étape supplémentaire dans la volonté de Xiaomi de réduire sa dépendance à Qualcomm et MediaTek.

Xring O3 : une architecture repensée

La Xring O3 marquerait un changement de philosophie technique. Contrairement à la précédente génération, elle adopterait une configuration octa-core, plus classique, mais optimisée :

1 cœur Prime jusqu’à 4,05 GHz

Plusieurs cœurs « Titanium » autour de 3,42 GHz

Des cœurs basse consommation jusqu’à 3,02 GHz

Le GPU pourrait également monter en puissance, avec des fréquences proches de 1,5 GHz, tandis que la mémoire resterait à 9600 MT/s. Objectif : améliorer la performance soutenue, le multitâche et l’efficacité énergétique — des critères clés pour les smartphones haut de gamme actuels.

Un positionnement encore flou dans la gamme Ultra

Le point le plus intrigant reste le positionnement de ce futur appareil. Plusieurs scénarios sont envisagés :

Un modèle expérimental pour tester la puce Xring O3 Une alternative au Xiaomi 18 Ultra Un produit réservé au marché chinois

Des rumeurs évoquent aussi une possible intégration dans un futur pliable, parfois désigné comme Xiaomi 17 Fold.

Une stratégie qui rappelle Apple… et Huawei

Avec cette initiative, Xiaomi suit une trajectoire déjà empruntée par Apple et Huawei : contrôler le hardware et le software, optimiser les performances globales et différencier ses produits sur le long terme. Mais, le défi est immense : concevoir une puce performante et compétitive face aux leaders du secteur reste l’un des enjeux les plus complexes de l’industrie mobile.

Au-delà des performances, la Xring O3 représente un enjeu stratégique : réduction des coûts à long terme, indépendance vis-à-vis des fournisseurs et maîtrise de l’innovation.

Dans un contexte géopolitique et industriel tendu, cette approche devient presque incontournable pour les grands acteurs.

Xiaomi prépare son virage le plus ambitieux

Avec la Xring O3, Xiaomi ne cherche pas seulement à améliorer ses smartphones. La marque tente de redéfinir sa place dans la chaîne de valeur technologique. Si cette puce tient ses promesses, elle pourrait marquer un tournant — non seulement pour Xiaomi, mais pour l’équilibre global du marché mobile.

Reste à voir si cette ambition se traduira en performances concrètes… ou si elle restera, pour l’instant, un pari encore en construction.