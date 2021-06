Voici tout ce qu’Apple a annoncé lors de la keynote de la WWDC 2021

Chaque année, lors de la conférence mondiale des développeurs, Apple présente les dernières et les plus grandes améliorations apportées à son ardoise croissante de systèmes d’exploitation. Et si l’événement de cette année s’est une fois de plus déroulé virtuellement, la WWDC 2021 s’est avérée tout aussi passionnante que d’habitude.

Lors de la WWDC 2021, Apple a présenté les mises à jour de tous ses systèmes d’exploitation, sous la forme d’iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et iPadOS 15, qui seront tous mis à la disposition du public plus tard dans l’année. En outre, la société a également annoncé des mises à jour de Siri, des AirPods, etc.

Oui, c’était un événement rempli.

Vous avez manqué la keynote d’Apple ? Ou vous voulez simplement vous rafraîchir la mémoire sur toutes les nouveautés ? Voici tout ce qu’Apple a annoncé à la WWDC 2021.

iOS 15

iOS d’Apple a bénéficié d’un rafraîchissement relativement important l’année dernière avec iOS 14, qui a apporté les widgets de l’écran d’accueil, la bibliothèque d’applications, et plus encore. Cela ne signifie pas pour autant que la mise à jour de cette année est mineure. Au contraire, il y a des tonnes de nouvelles fonctionnalités proposées.

FaceTime, pour commencer, a subi une refonte massive avec une série de nouvelles fonctionnalités. Notamment, l’application prend désormais en charge l’audio spatial, qui donne l’impression que les voix sont dans la pièce avec vous. FaceTime bénéficie également d’une nouvelle vue en grille et de la prise en charge de la nouvelle API SharePlay, qui vous permet de partager des vidéos, du son et votre écran. FaceTime s’attaque également à Zoom avec l’ajout de FaceTime Links, qui vous permet de programmer des appels et même d’inviter des amis et des membres de votre famille équipés de téléphones Android, qui peuvent se joindre à vous sur le Web. Parmi les autres fonctionnalités, un nouveau mode Portrait et la possibilité d’exploiter l’apprentissage automatique pour se concentrer sur votre voix.

Les notifications font également peau neuve dans iOS 15. Pour commencer, les notifications ont reçu un nouveau look, avec des images plus grandes et des coins plus arrondis. Apple a également introduit le « résumé des notifications », qui peut être programmé à tout moment de la journée et qui permet aux utilisateurs d’avoir une vue d’ensemble de leurs notifications.

D’autres aspects d’iOS ont également été revus. Le système d’exploitation offre désormais des fonctions de partage améliorées, notamment la possibilité de faire apparaître automatiquement les photos partagées dans l’application Photos à partir de Messages. Enfin, l’iPhone prend désormais en charge les profils avec la nouvelle fonction Focus. Celle-ci vous permet de définir les notifications que vous verrez en fonction d’éléments tels que le fait d’être au travail, à la maison, en train de faire du sport, etc.

La même technologie de reconnaissance de texte qui fonctionnait avec l’Apple Pencil est désormais disponible directement dans l’application Appareil photo, ce qui permet aux utilisateurs de copier rapidement et facilement du texte dans le monde réel. Wallet prend également en charge les clés pour les chambres d’hôtel, les serrures connectées et bien d’autres choses encore. Enfin, Apple Maps prend en charge des éléments tels que l’altitude, des graphiques de conduite améliorés et une meilleure prise en charge des lignes de transport en commun.

iPadOS 15

Apple a séparé iOS et iPadOS il y a quelques années, et cette année iPadOS reçoit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui le rendent plus productif et plus performant.

Bon nombre des nouvelles fonctionnalités d’iPadOS l’alignent sur iOS. Par exemple, iPadOS bénéficie de la possibilité d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone, de l’accès à l’application Traduction et de la bibliothèque d’applications. Cependant, sur iPadOS, la bibliothèque d’applications va un peu plus loin, avec la possibilité d’y accéder directement depuis le dock.

Les mises à jour des fonctions multitâches d’iPadOS sont peut-être plus importantes. Dans iPadOS 15, les utilisateurs peuvent désormais passer plus facilement en mode Split View ou Slideover grâce au menu à trois points situé en haut d’une fenêtre. De plus, la nouvelle fonction « Shelf » permet aux utilisateurs d’afficher des bureaux virtuels lorsqu’ils changent d’application.

Notes bénéficie également de quelques améliorations dans iPadOS 15. Par exemple, vous pouvez désormais créer des « notes rapides » dans iPadOS, ce qui vous permet de créer rapidement et facilement une note à partir de n’importe quelle application ou fenêtre.

macOS Monterey

macOS a fait l’objet d’une mise à jour massive lors de la WWDC de l’année dernière et, à ce titre, la mise à jour de cette année est un peu plus modeste, mais tout de même intéressante. macOS Monterey reprend un grand nombre des fonctionnalités annoncées pour iOS 15, notamment Focus, SharePlay et Quick Notes. Il reçoit également quelques fonctionnalités qui lui sont propres.

Tout d’abord, la continuité est mise à niveau dans macOS. Il y a la nouvelle fonction de contrôle universel, qui permet aux utilisateurs de déplacer la souris de leur Mac directement sur l’iPad ou un autre Mac, sans avoir besoin de configurer Sidecar ou autre. Cette fonction prend en charge le trackpad et le clavier du MacBook, et permet même aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers directement sur leur iPad ou un autre Mac. Enfin, le Mac reçoit AirPlay, qui permet aux utilisateurs de lire le contenu d’un autre appareil sur l’écran du Mac ou depuis les haut-parleurs du Mac.

Vient ensuite la fonction Raccourcis, qui fait son entrée sur le Mac depuis l’iPhone. Les raccourcis sur macOS permettent aux utilisateurs d’automatiser des tâches sur leur Mac, et de modifier des actions pour des flux de travail spécifiques sur le Mac. Les utilisateurs pourront également importer des flux de travail Automator dans Shortcuts.

Le dernier, mais non le moindre, est Safari, qui bénéficie d’une refonte majeure dans macOS Monterey. La plus grande fonctionnalité est sans doute les groupes d’onglets, qui permettent aux utilisateurs de regrouper des onglets dans différentes vues, puis de passer d’un groupe à l’autre depuis la barre latérale. Les groupes d’onglets peuvent être enregistrés pour plus tard, se synchronisent sur tous les appareils et sont mis à jour au fur et à mesure. Ces mises à jour sont également disponibles dans Safari sur l’iPad et l’iPhone. Enfin, Safari prend en charge les extensions sur tous les appareils, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder aux extensions Safari de leur Mac sur leur iPhone et leur iPad également.

watchOS 8

La prochaine étape est watchOS d’Apple, et cette année, elle se concentre sur la santé mentale. L’appli Breathe va désormais mieux aider les utilisateurs à pratiquer des techniques de respiration. Et, il y a une nouvelle fonction Reflect qui incite les utilisateurs à réfléchir à différents aspects de leur vie. Ces fonctionnalités seront intégrées à la nouvelle application Mindfulness.

Comme on pouvait s’y attendre, l’Apple Watch reçoit également quelques fonctionnalités liées au fitness. De nouvelles séances d’entraînement sont proposées dans le service Fitness+, ainsi que quelques nouveaux types d’entraînement.

Parmi les autres fonctionnalités, citons le nouveau cadran de monte Portrait, qui prend des photos Portrait et utilise leurs données de profondeur pour les animer de manière dynamique.

Autres fonctionnalités

Apple s’efforce de rendre Siri un peu plus omniprésent et, à cette fin, ouvre enfin Siri aux appareils tiers. Désormais, les développeurs pourront intégrer Siri dans leurs produits HomeKit, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder à Siri à la maison sans avoir besoin d’acheter des HomePod.

Même iCloud a reçu un peu d’amour à la WWDC 2021. Le service a été doté d’une nouvelle fonction de récupération de compte et d’une fonction d’héritage numérique qui permet aux utilisateurs de transmettre leurs données aux membres de leur famille lorsqu’ils décèdent. iCloud bénéficie également du traitement des abonnements Apple, avec iCloud+. Les abonnés à iCloud+ auront accès à une nouvelle fonction de transfert d’e-mail appelée Hide My Email, ainsi qu’à la prise en charge d’un nombre illimité de caméras HomeKit Secure Video.

Les AirPods bénéficient également de quelques mises à jour. Notamment, Spatial Audio prend enfin en charge tvOS d’Apple, et les utilisateurs pourront voir et suivre les AirPods dans l’application Localiser.

Fonctionnalités d’Apple Health

Ensuite, il y a Apple Santé, qui aidera désormais les utilisateurs à suivre et à en savoir plus sur les changements dans leur santé globale. Par exemple, l’application Santé suivra désormais l’état de marche des utilisateurs, qui déterminera si les utilisateurs sont stables lorsqu’ils marchent ou s’ils risquent de tomber. De plus, l’application prend désormais en charge les « Tendances », qui peuvent donner un aperçu des potentiels problèmes de santé et montrer des améliorations dans des domaines tels que la moyenne des pas. Enfin, l’application Health Sharing, qui permet aux utilisateurs de voir les tendances et les données de santé des membres de leur famille, n’est pas en reste.

Bien entendu, comme on peut s’y attendre lors d’un événement destiné aux développeurs, des mises à jour ont également été apportées aux outils de développement. Sur Mac, les développeurs peuvent utiliser le nouvel outil Object Capture, qui leur permet de créer un modèle 3D d’un objet à partir d’images de l’objet prises sous différents angles. Swift prend également en charge la concomitance, qui permet d’obtenir un code plus propre et moins sujet aux erreurs. Enfin, le Mac prend désormais en charge Testflight, qui permet de rapprocher le processus de développement de celui de l’iPhone.