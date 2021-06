WWDC 2021 : watchOS 8, voici tout ce qui arrive à votre Apple Watch

watchOS 8 pour l’Apple Watch a été annoncé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2021, la conférence annuelle des développeurs d’Apple. Il n’y avait pas beaucoup de discussions sur ce que l’on pouvait attendre du logiciel avant l’événement, mais les rumeurs parlaient de changements dans les applications de santé et de fitness, et une chance que davantage de fonctionnalités soient exécutées hors ligne pour accélérer des fonctionnalités comme l’assistance de Siri.

La nouvelle version logicielle destinée à la gamme d’Apple Watch succède à watchOS 7 de l’année dernière et sera d’abord disponible pour les développeurs afin de tester leurs applications à partir d’aujourd’hui, avec une version bêta publique à venir en juillet. Une version publique finale est attendue plus tard cet automne.

Apple lance une nouvelle application « Mindfulness », une extension de l’application de méditation « Breathe » qui vous incite à respirer tout au long de la journée. Elle ajoute de nouvelles animations et d’autres fonctionnalités pour vous aider à vous détendre.

L’application Fitness propose davantage de types d’exercices pour le tai-chi et le Pilates. L’application Santé de l’Apple Watch suivra explicitement votre fréquence respiratoire pendant votre sommeil et vous avertira si elle ne correspond pas à vos habitudes.

Il y a un nouveau cadran d’écran qui vous permettra d’utiliser une photo prise avec le mode portrait de l’iPhone et de superposer du texte et d’autres informations derrière elle. Apple précise que vous serez en mesure de personnaliser le texte affiché et la façon dont il s’intègre à l’image elle-même. De même, l’application Photos de la montre est mise à jour avec une nouvelle présentation et la possibilité de partager des photos directement depuis Messages ou l’application Mail d’Apple. De nouvelles options de saisie de texte sont disponibles pour répondre aux messages.

Également le mode « Focus »

watchOS 8 va se vanter de nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 15, notamment le nouveau mode « Focus » qui vous permet de choisir des applications ou des contacts pour vous pousser des notifications dans des contextes spécifiques. Apple indique que la Watch Series 6 obtiendra la prise en charge des clés de voiture, en utilisant sa radio UWB. Vous pourrez également utiliser votre montre pour trouver d’autres appareils Apple, comme les AirTags.

L’application Home, qui vous permet de contrôler les gadgets de la maison connectée à partir de l’Apple Watch, est remaniée pour watchOS 8, avec davantage de raccourcis vers les appareils couramment utilisés et la possibilité de visualiser les flux des caméras de sécurité.

Une poignée d’autres nouvelles fonctionnalités sont également prévues, notamment des alertes sur les précipitations de l’heure suivante. Davantage d’applications natives pourront tirer parti de l’affichage « Always On » de l’Apple Watch. Apple indique qu’elle fournit une API pour que les applications tierces puissent également l’utiliser.

Enfin, il sera possible de définir plusieurs minuteries simultanées sur l’Apple Watch et de leur donner des noms uniques.