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Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung préparerait une hausse de prix

Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : Samsung préparerait une hausse de prix

Samsung prépare ses prochains smartphones pliables dans un contexte industriel moins confortable. Selon Newspim, la hausse des coûts des puces et de la mémoire pourrait pousser la marque à augmenter le prix de certaines versions des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, en particulier les modèles dotés de 512 Go ou 1 To de stockage.

Les modèles de base pourraient être épargnés

Samsung chercherait à conserver un prix d’entrée stable, autour de 1 999 dollars pour le Galaxy Z Fold 8 de base selon les estimations actuelles. Mais, les configurations plus généreuses pourraient absorber l’essentiel de la hausse, une stratégie déjà utilisée par plusieurs marques pour préserver un tarif d’appel tout en protégeant leurs marges.

Le problème pour Samsung, c’est que les premières fuites évoquent surtout une génération de raffinements. Le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Flip 8 devraient améliorer la formule sans rupture majeure, tandis que certaines fonctions attendues, comme un meilleur support du S Pen ou des technologies d’écran plus avancées, restent incertaines.

L’annonce pourrait avoir lieu en juillet, avec un Galaxy Unpacked possiblement organisé à Londres.

Le vrai défi : justifier l’ultra-premium

Samsung domine encore les pliants, mais la concurrence chinoise avance vite avec des modèles plus fins, plus endurants et souvent plus agressifs en prix. Si les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 deviennent plus chers sans évolution visible, Samsung devra convaincre autrement : logiciel, durabilité, écosystème et expérience utilisateur.

Le pliable n’a plus à prouver qu’il existe. Il doit désormais prouver qu’il mérite encore son prix.