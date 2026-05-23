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Ugreen lance sa gamme Nexode Air : des chargeurs plus fins pensés pour l’écosystème Apple

Ugreen lance sa gamme Nexode Air : des chargeurs plus fins pensés pour l’écosystème Apple

Avec ses nouveaux Nexode Air 65W, Nexode Air 45 W et MagFlow Air, Ugreen vise les utilisateurs Apple qui veulent voyager léger sans sacrifier la puissance de charge.

Ugreen continue d’affiner son catalogue d’accessoires avec une nouvelle série Air, pensée pour remplacer les chargeurs trop volumineux qui encombrent sacs, bureaux et pochettes de voyage.

La gamme comprend deux chargeurs muraux GaN, les Nexode Air 65W et 45W, ainsi qu’une batterie externe magnétique MagFlow Air compatible avec la charge sans fil Qi2.

Un chargeur 65W compact pour MacBook et iPhone

Le Nexode Air 65W mise sur la portabilité. Avec sa prise pliable, son câble USB-C 100W inclus et un poids d’environ 72 grammes, il se glisse facilement dans un sac ou une poche.

Malgré son format réduit, il conserve assez de puissance pour recharger un MacBook Air. Ugreen annonce jusqu’à 55 % de charge pour un MacBook Air ou 68 % pour un iPhone 17 Pro Max en 30 minutes.

Le chargeur prend aussi en charge les standards rapides PD, PPS et QC, ce qui le rend compatible avec de nombreux appareils USB-C au-delà de l’univers Apple.

Une version 45W encore plus fine

Le Nexode Air 45W cible davantage l’usage quotidien. Avec seulement 1,45 cm d’épaisseur, il se veut plus discret et facile à transporter.

Il conviendra surtout aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad, d’AirPods ou à ceux qui veulent simplement compléter la charge d’un ordinateur portable léger. Ugreen annonce une recharge de l’iPhone 17 jusqu’à 70 % en 30 minutes.

MagFlow Air : une batterie magnétique Qi2 pour la mobilité

La MagFlow Air complète la gamme avec une batterie externe de 10 000 mAh. Elle intègre un câble USB-C qui sert aussi de dragonne, un port USB-C supplémentaire et une charge sans fil magnétique Qi2 15W.

En filaire, le câble USB-C peut monter jusqu’à 30 W en entrée comme en sortie. La batterie peut également alimenter jusqu’à trois appareils en simultané.

Des prix agressifs pour séduire les utilisateurs Apple

Les Nexode Air 65W et 45 W sont proposés respectivement à 39 euros et 29 euros, tandis que la MagFlow Air 10 000 mAh est affichée à 56 euros.

Avec cette série, Ugreen ne cherche pas seulement à vendre des chargeurs plus petits. La marque veut capter un besoin très concret : offrir aux utilisateurs Apple des accessoires puissants, compacts et cohérents avec une vie de plus en plus mobile.