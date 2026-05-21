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iPhone 20 Pro : Apple préparerait un design radical pour les 20 ans de l’iPhone

iPhone 20 Pro : Apple préparerait un design radical pour les 20 ans de l’iPhone

Apple pourrait réserver ses plus grands changements matériels pour 2027. Selon plusieurs fuites issues de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone des 20 ans miserait sur un écran quad-curvé et de nouveaux matériaux premium.

Alors que l’iPhone 18 Pro n’a même pas encore été officialisé, les regards se tournent déjà vers 2027.

Plusieurs leakers asiatiques affirment que Apple prépare une refonte majeure pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, avec un modèle potentiellement baptisé iPhone 20 Pro. Au cœur des rumeurs : un nouvel écran « quad-curved » quasiment sans bordures visibles.

iPhone 20 Pro : Un écran quad-curvé pour effacer les limites de l’iPhone

Le leaker Digital Chat Station affirme qu’Apple continuerait de travailler sur une dalle incurvée sur les quatre côtés. L’objectif serait de rapprocher l’iPhone d’un design totalement borderless.

Contrairement aux écrans incurvés agressifs popularisés par certains smartphones Android il y a quelques années, Apple pourrait toutefois adopter une courbure beaucoup plus discrète afin de préserver le confort d’utilisation.

Visuellement, le résultat pourrait transformer profondément l’identité du produit. Les bordures deviendraient presque invisibles et l’écran semblerait se fondre dans le châssis. Mais, ce choix soulève aussi une question importante : que restera-t-il pour les utilisateurs attachés aux écrans parfaitement plats ?

Apple testerait de nouveaux matériaux premium

Les rumeurs évoquent aussi une évolution des matériaux utilisés dans les futurs iPhone. Selon plusieurs sources issues de la chaîne de production, Apple étudierait notamment l’intégration du liquid metal, un matériau souvent évoqué depuis des années autour des projets les plus ambitieux de la marque.

S’il devient viable industriellement, ce matériau pourrait offrir une meilleure résistance, un poids réduit et une fabrication potentiellement plus efficace à grande échelle.

Apple travaillerait également sur une nouvelle approche du titane afin d’améliorer sa dissipation thermique tout en réduisant le poids des appareils.

Autrement dit, l’entreprise chercherait à résoudre l’un des paradoxes actuels des smartphones premium : proposer des matériaux plus luxueux sans alourdir excessivement le produit.

L’iPhone 18 pourrait servir de transition

Ces rumeurs renforcent une idée qui revient souvent depuis plusieurs mois : Apple réserverait ses vraies ruptures matérielles pour 2027. Selon les indiscrétions actuelles, l’iPhone 18 Pro devrait surtout évoluer autour d’une Dynamic Island plus compacte, d’améliorations photo comme une ouverture variable et d’ajustements matériels plus progressifs.

Une stratégie qui pourrait sembler prudente… mais qui s’explique aussi par un autre projet majeur : le premier iPhone pliable.

Apple prépare plusieurs révolutions à la fois

L’entrée d’Apple sur le marché du foldable demanderait des ressources d’ingénierie considérables. Développer un smartphone pliable plusieurs années après Samsung implique de viser un niveau de finition extrêmement élevé dès la première génération.

Dans ce contexte, l’iPhone anniversaire pourrait devenir le véritable symbole du nouveau cycle Apple :

design quasi sans bordures

nouveaux matériaux

éventuelle convergence avec les technologies pliables

intégration plus profonde d’Apple Intelligence

Un pari esthétique risqué, mais cohérent

L’idée d’un écran quad-curvé divise déjà. Apple pourrait séduire avec un effet visuel spectaculaire, proche d’un objet entièrement composé d’écran. Mais l’entreprise prendrait aussi le risque de frustrer une partie des utilisateurs qui apprécient les surfaces plates, plus simples à protéger et souvent plus confortables au quotidien.

Comme souvent avec Apple, tout dépendra de l’exécution.

Si la courbure reste subtile et fonctionnelle, l’iPhone 20 Pro pourrait devenir l’une des évolutions esthétiques les plus marquantes depuis l’iPhone X. Dans le cas contraire, Apple pourrait rouvrir un débat que l’industrie Android pensait déjà avoir refermé.