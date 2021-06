WWDC 2021 : iCloud+ comprend un VPN, une messagerie privée et le stockage des caméras HomeKit

Apple étoffe iCloud avec un nouvel ensemble de fonctionnalités appelé iCloud+, et annoncé lors de sa WWDC 2021. Le service de stockage dans le cloud sera désormais accompagné d’un accès à un VPN, une nouvelle fonction de confidentialité des e-mails et d’un stockage illimité pour les caméras de sécurité compatibles HomeKit.

Ainsi, la nouvelle formule d’abonnement est conçue pour fournir aux clients d’Apple les outils dont ils ont besoin non seulement pour stocker leurs fichiers en toute sécurité, mais aussi pour protéger leur activité en ligne et leurs informations personnelles identifiables.

La mise à jour la plus excitante d’iCloud+ est probablement Private Relay, un service de type VPN censé permettre aux utilisateurs de naviguer sur Safari de manière plus sécurisée et privée. Il acheminera votre trafic internet à travers deux relais afin de masquer qui navigue et d’où proviennent ces données. « Chaque jour, nous utilisons tous une variété de réseaux pour naviguer sur le Web. Dans les coulisses, les fournisseurs de réseaux et les sites Web peuvent combiner votre identité et votre historique de navigation dans un profil détaillé vous concernant », a déclaré Apple.

« [Private Relay] garantit que le trafic quittant votre appareil est chiffré, afin que personne ne puisse l’intercepter et le lire. Ensuite, toutes les requêtes sont envoyées par deux relais internet distincts. »

Selon Apple, personne ne sera en mesure de voir quels sites les utilisateurs visitent lorsque Private Relay est actif, y compris elle-même.

Masquer mon e‑mail

La nouvelle fonctionnalité Masquer mon e‑mail vous permet de créer des adresses électroniques à usage unique qui seront transférées vers votre compte réel ; de cette façon, vous pouvez fournir un courrier indésirable à un service auquel vous ne faites pas confiance au cas où il commencerait à vous spammer. Apple propose déjà une fonction analogue avec Se connecter avec Apple.

Apple inclura également un stockage illimité pour les vidéos des caméras de sécurité de maison connectée compatibles avec HomeKit. Actuellement, vous devez payer au moins 200 Go de stockage iCloud pour enregistrer les vidéos d’une caméra, et vous devez payer un niveau supérieur pour prendre en charge plus de flux. Ces fonctionnalités sont toutes censées être incluses dans les plans iCloud existants sans coût supplémentaire. Apple n’a pas dit si la fonctionnalité serait disponible sur ses plans les moins chers, qui ne prennent actuellement pas en charge le stockage vidéo HomeKit.

Apple introduit également de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion de votre compte iCloud. Il y a une nouvelle fonction de récupération qui permet à Apple d’envoyer des codes de sécurité à vos amis ou à votre famille si votre propre appareil est perdu. Il existe également un programme « Digital Legacy » qui vous permet de choisir qui peut accéder à vos fichiers après votre décès.

Malheureusement, Apple n’a pas annoncé la mise à jour de iCloud que nous espérions tous : un niveau de stockage gratuit à partir d’un maigre 5 Go. Peut-être l’année prochaine.