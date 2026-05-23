Le futur MacBook Pro OLED semble de moins en moins relever de la rumeur. Selon The Elec, Samsung Display aurait atteint un rendement supérieur à 90 % sur ses dalles OLED 8.6e génération, un seuil crucial pour lancer une production de masse fiable.

Les panneaux seraient destinés aux futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces, avec des livraisons attendues dès juin et environ 2 millions d’unités prévues cette année.

Pourquoi ce seuil de 90 % compte autant ?

Dans l’industrie de l’affichage, le rendement désigne la part de dalles produites sans défaut. À plus de 90 %, une ligne devient suffisamment stable pour fournir un client exigeant comme Apple, tout en réduisant les pertes industrielles.

C’est un point décisif, car les écrans OLED pour ordinateur portable sont bien plus complexes que ceux des smartphones : plus grands, allumés plus longtemps, soumis à des exigences élevées de luminosité, d’uniformité et de durée de vie.

Le tandem OLED arrive sur Mac

Samsung utiliserait une structure tandem OLED, avec deux couches émissives superposées. Cette technologie, déjà au cœur de l’écran Ultra Retina XDR de l’iPad Pro, permet d’améliorer la luminosité et la longévité, deux critères essentiels pour un MacBook Pro destiné aux créatifs et aux usages intensifs.

Pour Apple, le passage à l’OLED ne serait donc pas un simple changement esthétique. Il pourrait ouvrir la voie à un châssis plus fin, à un contraste supérieur, à une meilleure efficacité énergétique et, selon certaines rumeurs, à l’arrivée d’un écran tactile.

Un MacBook Pro plus premium… et probablement plus cher

Le revers est évident : cette technologie coûte cher. Même si de meilleurs rendements réduisent les coûts de production, Apple n’a jamais vraiment bâti sa stratégie sur la baisse des prix. Les prochains MacBook Pro OLED pourraient donc marquer une nouvelle montée en gamme, plutôt qu’une démocratisation.

Avec ce cap industriel franchi, le MacBook Pro OLED ressemble désormais à l’un des grands lancements Apple à surveiller entre fin 2026 et début 2027. Le Mac portable entre dans une nouvelle ère : plus lumineuse, plus fine, mais sans doute moins accessible.