WWDC 2021 : macOS Monterey, la nouvelle mise à jour pour les Mac

Sur la scène de la WWDC 2021, Apple a annoncé macOS Monterey, la toute nouvelle version du système d’exploitation destinée aux MacBook, iMac et les Mac mini. La prochaine version de macOS comportera un grand nombre des fonctionnalités annoncées aujourd’hui pour iOS 15 et iPadOS 15, mais Apple a pris le temps de présenter en avant-première deux nouvelles fonctionnalités pour macOS : Universal Control et AirPlay to Mac.

Disponible sous forme de mise à jour gratuite sur l’App Store d’Apple sur la plupart des Mac plus tard dans l’année, cette version s’appuie sur la refonte introduite en 2020 avec macOS Big Sur. La mise à jour de l’année dernière portait sur les nouveaux visuels et la prise en charge de la nouvelle architecture M1, et celle-ci ajoute quelques raffinements de productivité à l’expérience globale de macOS.

Parmi les exemples de ces nouvelles fonctionnalités de productivité, citons la prise en charge de SharePlay, un nouveau mode « Focus » qui se synchronisera sur tous les appareils et la prise en charge de Quick Note, comme sur iPadOS 15.

Mais plus important encore, Apple introduit également des expériences de continuité pour mieux synchroniser les machines Mac avec les iPad et les iPhone. La première est appelée Universal Control. Grâce à elle, vous pouvez utiliser une souris et un clavier sur plusieurs appareils macOS en une seule expérience. Vous pouvez même faire glisser et déposer des fichiers entre les appareils.

L’autre nouvelle fonctionnalité est AirPlay to Mac. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez diffuser de l’audio ou de la vidéo depuis un iPhone ou un iPad vers un Mac sans avoir besoin d’un serveur AirPlay.

Safari se met à jour

La dernière version de macOS apporte également une nouvelle version de Safari avec un nouveau design des onglets et la fonction Groupes d’onglets. Les deux sont conçus pour mieux nettoyer votre barre d’onglets et synchroniser vos onglets pour plus tard à travers les appareils. Apple affirme également que Safari est « le navigateur le plus rapide du monde » et promet aux utilisateurs jusqu’à 17 heures de navigation sur les MacBook M1.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey, citons l’amélioration de l’expérience des raccourcis. Les raccourcis comporteront une riche bibliothèque de raccourcis préconçus spécialement pour les Mac. Apple indique qu’il s’agit du début d’une « transition pluriannuelle » destinée à éloigner les utilisateurs de la traditionnelle application Automator, qui continuera toutefois à être prise en charge.

Les développeurs peuvent tester macOS Monterey en preview dans le cadre de l’Apple Developer Program dès aujourd’hui. Tous les autres peuvent s’attendre à un programme bêta public en juillet, puis à un lancement public officiel à l’automne, une fois les tests bêta terminés.