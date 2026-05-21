Google pousse encore plus loin la création vidéo assistée par IA. Avec une nouvelle fonction de remix pour YouTube Shorts, les utilisateurs pourront transformer le style d’une vidéo, modifier son contenu ou même s’y intégrer grâce à Gemini Omni.

YouTube Shorts ne veut plus seulement être un format de vidéo courte. Google veut en faire un laboratoire créatif où chaque clip peut devenir une matière première remixable par intelligence artificielle.

La nouvelle option « Réinventer », intégrée au bouton de remix, permet de transformer un Short existant en quelques prompts. Un clip peut ainsi prendre l’apparence d’un jeu en pixel art, d’un anime ou d’un faux film d’horreur found footage.

Modifier le style, mais aussi le contenu

La nouveauté ne se limite pas à appliquer un filtre esthétique. Avec Gemini Omni, les utilisateurs peuvent aussi altérer la scène elle-même : agrandir des têtes, ajouter des figurants en arrière-plan, habiller les personnages en pirates ou même s’insérer dans la vidéo.

C’est une évolution majeure pour YouTube, qui rapproche Shorts des outils de génération vidéo les plus avancés. La plateforme transforme le remix en acte créatif complet, où l’utilisateur ne se contente plus de réutiliser un extrait : il le réinterprète.

Google encadre le remix IA

Cette puissance soulève évidemment des questions de consentement et de contrôle. Google précise que les créateurs pourront activer ou désactiver la possibilité de réimaginer leurs vidéos.

Les Shorts transformés par Gemini Omni intégreront également un filigrane numérique et renverront vers la vidéo originale.

Ces garde-fous seront essentiels, surtout pour les vidéos personnelles ou familiales. Permettre à chacun de manipuler l’image d’autrui est une promesse créative, mais aussi un terrain sensible.

Une nouvelle bataille pour la vidéo sociale

Avec cette fonction, YouTube cherche à garder une longueur d’avance face à TikTok, Instagram Reels et aux plateformes IA natives. L’enjeu est clair : faire de Shorts non seulement un flux de consommation, mais un espace de création générative. La vidéo courte devient malléable, interactive, presque collaborative.

Google ne veut plus que l’IA soit un outil séparé de YouTube. Il veut qu’elle devienne une couche créative directement intégrée à la culture du remix.