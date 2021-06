WWDC 2021 : Apple lance de nouveaux outils pour les développeurs : Xcode Cloud, etc

En ce début de semaine, Apple a lancé une série de nouveaux outils et technologies pour les développeurs lors de sa Worldwide Developers Conference. Xcode Cloud regroupe les multiples tâches et outils nécessaires à la création, au test et à la livraison d’applications à l’aide de puissants services sur le cloud, ce qui permet aux développeurs individuels et aux équipes d’être plus productifs et de proposer des applications de qualité à leurs utilisateurs.

Avec les In-App Events et les Custom Product Pages, l’App Store offre désormais aux développeurs de nouveaux moyens de promouvoir leurs applications et d’entrer en contact avec les utilisateurs. Swift fait un grand pas en avant avec la prise en charge de la concurrence intégrée au langage, et les technologies de réalité augmentée (RA) facilitent plus que jamais la création de contenu immersif dans les applications ou sur le Web.

« Nous sommes ravis de fournir à notre communauté de développeurs de nouvelles technologies et de nouveaux outils puissants qui leur permettront de concevoir des apps encore plus captivantes et de qualité encore plus élevée, mais aussi d’échanger avec leurs utilisateurs par des moyens inédits sur l’App Store », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs d’Apple. « Avec la gamme d’outils avancés intégrés à Xcode Cloud, les innovations constantes réalisées dans le langage de programmation Swift, toute une gamme de nouvelles API et des façons inédites de toucher les utilisateurs, les plateformes Apple sont plus performantes que jamais ».

Xcode Cloud

Xcode Cloud est un nouveau service sur le cloud d’intégration et de livraison continues conçues spécialement pour les développeurs Apple. Intégré à Xcode 13, Xcode Cloud offre aux développeurs et aux équipes de toutes tailles un moyen simple et rapide de créer, tester et livrer des applications de haute qualité de manière encore plus efficace. Xcode Cloud peut créer automatiquement des applications dans le cloud afin de libérer les Mac des développeurs pour d’autres tâches.

Les tests parallèles dans le cloud permettent aux développeurs de tester une version simulée de chaque appareil Apple actuel, puis de facilement déployer une version de l’application pour des tests internes ou de la livrer à des bêta-testeurs externes depuis TestFlight pour un retour d’information instantané.

App Store

De plus en plus d’applications et de jeux proposent des événements tels que des concours en direct, des avant-premières de films, des expériences diffusées en direct et bien d’autres choses encore. Il est désormais plus facile pour les utilisateurs de découvrir ces événements directement sur l’App Store, dans des recommandations personnalisées, des sélections éditoriales, des résultats de recherche et sur les pages de produits des applications. La portée des événements organisés par les développeurs s’en trouve considérablement élargie, ce qui leur permet d’entrer en contact avec de nouveaux utilisateurs, de tenir informés leurs utilisateurs actuels ou de renouer avec d’anciens utilisateurs. C’est une toute nouvelle façon pour les développeurs de présenter ce qui se passe dans leurs applications.

Apple présente de nouveaux outils de page produit, une fonctionnalité très demandée par les développeurs, qui leur offrent une plus grande souplesse et de nouveaux moyens de communiquer avec les utilisateurs directement dans l’App Store. Les pages produit personnalisées permettent aux développeurs de présenter différentes fonctionnalités de leur application à différents utilisateurs, tandis que l’optimisation des pages produit leur donne la possibilité de tester différentes captures d’écran, des vidéos d’aperçu et même des icônes d’application. Grâce aux analyses riches et confidentielles d’App Store Connect, les développeurs peuvent voir ce que leurs utilisateurs préfèrent et prendre les meilleures décisions pour leurs pages produit.

Swift

Le langage de programmation puissant et intuitif d’Apple, Swift, offre désormais une prise en charge intégrée de la concurrence. Cela signifie que les développeurs peuvent plus facilement écrire du code en parallèle, ce qui est essentiel pour créer des applications qui réagissent aux entrées de l’utilisateur, tout en effectuant davantage de travail en arrière-plan. Grâce à la prise en charge de la concurrence dans Swift, les développeurs peuvent écrire un code rapide, moderne et sûr, avec moins d’erreurs, et tirer pleinement parti de la puissante puce multicœur des appareils Apple.

SwiftUI a réinventé le développement d’interfaces utilisateur en facilitant le développement d’applications de qualité avec un minimum de code. Aujourd’hui, SwiftUI fait un grand pas en avant, en aidant les développeurs à offrir des expériences encore meilleures à tous leurs utilisateurs. Il s’agit notamment de l’amélioration des vues de liste, des expériences de recherche, des fonctions d’accessibilité dans l’application, des tableaux multi-colonnes, et bien plus encore.

Swift Playgrounds est un excellent moyen d’apprendre à coder directement sur un Mac ou un iPad. Avec Swift Playgrounds 4, qui sera disponible plus tard dans l’année, les utilisateurs pourront créer la conception visuelle d’une application avec SwiftUI. Les projets d’application peuvent être ouverts et modifiés dans Swift Playgrounds ou dans Xcode, et lorsqu’ils sont prêts, les utilisateurs peuvent créer une véritable application et la soumettre directement à l’App Store depuis leur iPad.

Réalité augmentée

Apple dispose de la plus grande plateforme de réalité augmentée au monde avec plus d’un milliard d’appareils compatibles avec la RA, alimentée par ARKit, un framework qui permet aux développeurs de créer facilement des expériences de RA, et RealityKit, le moteur de rendu, d’animation, audio et physique construit de A à Z pour la RA.

RealityKit 2 introduit Object Capture, une API simple et puissante sur macOS Monterey qui permet aux développeurs de créer des modèles 3D photoréalistes de haute qualité d’objets du monde réel en quelques minutes en prenant des photos prises sur un iPhone, un iPad ou un reflex numérique et en les transformant en modèles 3D optimisés pour la RA. Ces modèles peuvent être visualisés dans AR Quick Look ou ajoutés à des scènes de réalité augmentée dans Reality Composer ou Xcode, ce qui facilite plus que jamais la création d’applications de réalité augmentée.

Grâce aux nouvelles API de RealityKit 2, les développeurs peuvent également créer des expériences AR plus réalistes et complexes avec un meilleur contrôle visuel, audio et d’animation.

Graphismes et jeux

De nouvelles API et de nouveaux outils dans iOS, iPadOS et macOS aideront les développeurs de jeux à créer la prochaine génération de jeux et à offrir de toutes nouvelles expériences à leurs utilisateurs. Un nouvel outil de compression de texture Metal prend en charge tous les formats les plus récents, ainsi que des formats optimisés pour le Apple Silicon, ce qui permet aux développeurs de proposer plus facilement des jeux haut de gamme sur toutes les plateformes d’Apple.

En outre, une nouvelle manette de jeu virtuelle sur l’iPhone et l’iPad permet d’optimiser facilement les jeux qui intègrent une manette de jeu.