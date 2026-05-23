Intel veut attaquer l’un des vieux points faibles du PC Windows : l’ordinateur portable d’entrée de gamme qui ressemble trop souvent à un compromis. Avec Project Firefly, lancé en Chine autour des puces Wildcat Lake, le fondeur propose aux constructeurs une base commune pour créer des machines moins chères, plus fines et plus cohérentes.

Une recette venue du smartphone

L’idée centrale du Project Firefly n’est pas seulement de vendre une nouvelle puce. Intel veut s’inspirer de la chaîne d’approvisionnement chinoise du smartphone, où la standardisation des composants permet de réduire les coûts à grande échelle. Le projet repose notamment sur des pièces partagées, un connecteur 50 broches et des cartes mères plus compactes.

Selon les premières informations, plus de 70 designs sont prévus dans une première vague. Certains PC Wildcat Lake déjà repérés en Chine démarrent autour de 449 dollars, même si tous ne relèvent pas officiellement de Firefly.

Le vrai adversaire s’appelle cohérence

Intel semble viser l’un des grands avantages d’Apple : la maîtrise de l’expérience matérielle. Un MacBook abordable séduit rarement par sa fiche technique brute, mais par sa cohérence — écran, autonomie, clavier, trackpad, châssis, silence.

Firefly tente d’apporter cette discipline au monde Windows, traditionnellement fragmenté. Intel évoque une carte mère 5 % plus petite et 7 % de composants en moins, des gains modestes sur le papier, mais importants lorsqu’il s’agit de produire des millions de machines économiques.

Des limites à ne pas oublier

Wildcat Lake reste une plateforme d’entrée de gamme. Son NPU plafonne autour de 15 à 17 TOPS selon les modèles, bien en dessous des 40 TOPS requis pour la certification Copilot+ PC. Ces machines pourront donc être séduisantes, mais pas forcément des vitrines IA complètes.

Tout dépendra aussi des choix des fabricants : qualité de l’écran, batterie, mémoire, stockage, refroidissement et finition. Firefly fournit une base plus propre, pas une garantie de bon produit.

Project Firefly : Une offensive discrète mais stratégique

Project Firefly pourrait être l’une des initiatives les plus importantes d’Intel sur le segment grand public. Non pas parce qu’elle promet des performances spectaculaires, mais parce qu’elle s’attaque à quelque chose de plus fondamental : rendre le PC Windows abordable moins médiocre.

Si Intel parvient à imposer cette discipline industrielle, les laptops à 500 ou 600 dollars pourraient enfin ressembler à autre chose qu’à des machines de compromis.