WWDC 2021 : Apple Santé permet de partager les données de santé à la famille

Avec la possibilité de partager les tendances en matière de santé, Apple fait de l’application Santé une option plus attrayante pour les professionnels de la santé et les soignants. Pour ceux qui s’inquiètent de leur vie privée, Apple a clairement indiqué qu’elle ne pourra pas voir les données de santé partagées.

Les utilisateurs pourront désormais aussi partager les données de leur application Santé avec leurs médecins . Les médecins demandent déjà régulièrement à leurs patients d’apporter les données de leurs appareils lors de leurs rendez-vous. L’intégration permettra aux gens de transférer ces données plus directement. Apple a indiqué que cette fonctionnalité sera d’abord prise en charge par six sociétés de dossiers médicaux électroniques aux États-Unis, dont Cerner et Athenahealth. Les médecins qui utilisent ces plateformes pourront voir les données dans le dossier médical.

Les chutes constituent un problème majeur de santé publique. Chaque année, environ 30 millions d’adultes âgés de plus de 65 ans tombent, et de nombreuses chutes entraînent des blessures ou d’autres problèmes de santé.

Apple ajoute également une autre mesure de la santé, appelée « régularité de la marche », à l’application Santé. Elle utilisera les données de mobilité déjà recueillies par l’iPhone pour surveiller tout changement dans des facteurs tels que l’équilibre ou les habitudes de marche, et indiquera aux utilisateurs s’ils courent un risque accru de chute. L’application comprendra également des exercices destinés à améliorer la stabilité. La société affirme avoir conçu ce système à partir des données recueillies dans le cadre d’une étude clinique portant sur plus de 100 000 participants de tous âges.

« De nombreuses personnes dans le monde s’occupent de quelqu’un, et nous voulons offrir aux utilisateurs un moyen sûr et privé d’avoir un partenaire de confiance dans leur parcours de santé », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, dans le communiqué de presse .