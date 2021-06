Avec iOS 15, les utilisateurs pourront retrouver leurs iPhone même s’ils sont éteints

iOS 15 sera disponible pour les iPhone 6s et les modèles les plus récents, mais à ce jour, on ne sait pas encore si cette mise à jour du comportement de Localiser sera disponible pour tous les appareils fonctionnant avec le nouveau système d’exploitation.

Dans la plupart des cas, lorsque quelqu’un vole un smartphone, la première chose qu’il fait est de l’éteindre, ce qui signifie essentiellement que l’appareil ne peut plus être suivi. Mais, Apple est en train de rendre inutile cette méthode très efficace, car un iPhone fonctionnant sous iOS 15 peut être localisé non seulement lorsqu’il est en marche, mais aussi lorsqu’il est éteint.