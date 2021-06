WWDC 2021 : Avec iOS 15, FaceTime arrive sur Android et Windows depuis le Web

Apple utilise depuis longtemps FaceTime pour attirer les gens dans son écosystème, mais vous n’aurez plus besoin d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac pour participer à chaque conversation.

En effet, les utilisateurs d’Android et de Windows vont enfin pouvoir se joindre aux appels FaceTime. Lors de sa keynote d’ouverture à la WWDC 2021, Apple a annoncé que FaceTime allait être disponible sur le Web afin que les utilisateurs puissent appeler depuis des appareils Android et des PC Windows. Le service d’appel vidéo n’était auparavant disponible que sur les appareils iOS et Mac.

Avec cette mise à jour, Apple transforme FaceTime en un service d’appel vidéo un peu plus proche de Zoom. FaceTime va également permettre de saisir un lien vers un appel programmé, afin de le partager à l’avance avec des personnes et de les rejoindre au bon moment.

L’avantage, c’est que les utilisateurs d’Android et de Windows peuvent désormais se joindre aux appels FaceTime pour des conversations vidéo individuelles ou en groupe. L’inconvénient est qu’il semble que vous devrez toujours utiliser un appareil Apple pour lancer ou programmer un appel FaceTime. Cette approche de FaceTime ne ravira peut-être pas les utilisateurs d’Android et de Windows qui auraient espéré des applications natives permettant de lancer des conversations. Cependant, elle élargit considérablement le public de FaceTime et garantit que vous ne serez pas exclu des conversations. Elle permet également de répondre aux allégations selon lesquelles Apple limite artificiellement les fonctionnalités de ses appareils pour stimuler les ventes de matériel. Bien sûr, cela pourrait l’aider à éviter les plaintes antitrust, mais c’est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas aliéner leurs amis et leur famille lorsqu’ils changent de plateforme — qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS.

Aucune date de sortie n’a été annoncée dans l’immédiat. Les nouvelles capacités multiplateformes (en quelque sorte) de FaceTime devraient faire leurs débuts avec iOS 15 et iPadOS 15, mais ce n’est qu’une des nouvelles fonctionnalités du service.

Des nouveautés en pagaille

Apple a également annoncé un certain nombre d’autres mises à jour de FaceTime dans iOS 15. Il y a une nouvelle option d’affichage en grille, une fonction d’isolation vocale pour améliorer la qualité du son, la prise en charge de l’audio spatial et l’option de brouiller votre arrière-plan avec le « mode portrait ».

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité majeure appelée SharePlay. SharePlay permet à un groupe de personnes de regarder ou d’écouter la même chose en même temps. Cette fonctionnalité vous permet de faire apparaître des chansons, des vidéos ou de partager votre écran. Certains grands noms sont prêts à prendre en charge cette fonctionnalité, notamment Disney+, Hulu, HBO Max et Twitch. Bien entendu, Apple Music et Apple TV+ la prennent également en charge.