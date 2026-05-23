Soundcore profite d’Anker Day 2026 à New York pour dévoiler deux nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme : les Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max. Cette génération ne se contente plus d’améliorer le son ou la réduction de bruit : elle veut transformer les écouteurs en véritables outils intelligents du quotidien.

L’IA devient le nouveau terrain de jeu de Soundcore

Au cœur de cette stratégie, on trouve la nouvelle puce maison Thus AI, annoncée comme jusqu’à 150 fois plus puissante que la précédente génération. Cette puissance supplémentaire sert notamment au traitement vocal, à la réduction de bruit adaptative et à certaines fonctions IA exécutées directement sur l’appareil.

Les deux modèles partagent une base technique ambitieuse : transducteurs de 9,2 mm à diaphragme en laine et papier, compatibilité Dolby Atmos, huit microphones pour les appels, connexion multipoint, certification IP55 et personnalisation sonore HearID 5.0.

Soundcore revendique également une reconnaissance par le Guinness World Records pour la qualité vocale en appel. Un argument spectaculaire, même si la vraie question restera celle de l’usage réel : dans le métro, dans la rue ou en open space, c’est moins le trophée que la constance du traitement audio qui fera la différence.

Liberty 5 Pro : un boîtier tactile pour piloter l’essentiel

Le Soundcore Liberty 5 Pro, proposé à partir de 179,99 euros, intègre un petit écran tactile directement sur le boîtier de charge. L’idée est simple : permettre à l’utilisateur de gérer rapidement la réduction de bruit, les modes d’écoute ou certaines commandes sans passer systématiquement par l’application mobile. Ce type d’interface, longtemps gadget, commence à devenir plus pertinent à mesure que les écouteurs gagnent en complexité.

Côté autonomie, Soundcore annonce environ 6,5 heures d’écoute avec ANC activée, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier.

Liberty 5 Pro Max : le boîtier devient assistant de réunion

Le modèle le plus ambitieux, le Liberty 5 Pro Max, proposé à 249,99 euros, pousse le concept beaucoup plus loin avec un écran AMOLED de 1,78 pouce intégré au boîtier.

Au-delà des contrôles audio, ce boîtier peut servir d’enregistreur vocal intelligent. Un double tap permettrait d’enregistrer une réunion, un cours ou une conversation, puis de générer automatiquement une transcription et un résumé directement sur l’appareil, sans connexion Internet. Soundcore évoque jusqu’à 12 heures d’enregistrements stockés localement.

C’est probablement la fonction la plus stratégique de cette nouvelle gamme. Soundcore ne cherche plus seulement à concurrencer Sony, Bose ou Apple sur la réduction de bruit. La marque tente de créer une nouvelle catégorie hybride, à mi-chemin entre écouteurs premium, assistant IA portable et outil de productivité.

VibeOS et Anka : Soundcore veut son propre écosystème IA

Anker introduit aussi VibeOS, une nouvelle couche logicielle intégrée à l’application Soundcore. Elle inclut un assistant vocal baptisé Anka, pensé pour accompagner les fonctions intelligentes des écouteurs.

Cette orientation en dit long sur l’évolution du marché audio. Après la qualité sonore, l’autonomie et l’ANC, les marques cherchent désormais leur prochain levier de différenciation. Pour Soundcore, ce levier semble clair : faire des écouteurs un point d’entrée vers l’IA personnelle.

Reste à voir si les utilisateurs attendent vraiment de leurs écouteurs qu’ils résument des réunions. Mais une chose est certaine : avec les Liberty 5 Pro et Pro Max, Soundcore ne vend plus seulement du son. La marque vend une interface portable entre l’utilisateur, sa voix et son quotidien numérique.