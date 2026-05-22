Insta360 élargit son territoire. Après les caméras 360° et les action cams, la marque s’attaque désormais à un maillon essentiel de la création vidéo : le son. Avec le Insta360 Mic Pro, elle propose un système de micro sans fil pensé pour les vidéastes, podcasteurs, créateurs et équipes événementielles.

Insta360 Mic Pro : Un micro sans fil, mais aussi un enregistreur autonome

Chaque émetteur peut fonctionner comme micro live ou comme enregistreur de secours, avec 32 Go de stockage interne et de l’audio en 32-bit float, utile pour récupérer des pics sonores difficiles à maîtriser en tournage. Le système prend aussi en charge le timecode, avec une dérive annoncée inférieure à une image sur 24 heures.

La signature du Mic Pro, c’est son écran E-Ink couleur de 1,22 pouce. Il permet d’afficher un nom, un rôle ou un logo sur chaque émetteur, même lorsqu’il est éteint. Pour une équipe multicaméra, un podcast ou un tournage avec plusieurs intervenants, cette identification visuelle peut réellement fluidifier la production.

Trois micros dans un seul boîtier

Insta360 intègre une matrice de trois microphones par émetteur, avec plusieurs directivités : omnidirectionnelle, cardioïde, figure-8 et super-directionnelle. L’idée est séduisante : adapter le micro à une interview, une voix off ou une ambiance sans changer de matériel.

L’autre argument fort vient de la réduction de bruit par IA, que les premiers essais décrivent comme l’un des points les plus convaincants du produit.

Un rival sérieux pour DJI et Rode

Avec une portée annoncée jusqu’à 400 mètres, jusqu’à 10 heures d’autonomie par émetteur et 30 heures avec le boîtier, le Insta360 Mic Pro arrive directement sur le terrain des DJI Mic et Rode Wireless. Son prix démarre à 329 euros pour le kit 2 émetteurs + 1 récepteur, déjà disponible chez plusieurs revendeurs.

Insta360 ne signe pas seulement un accessoire de plus : elle construit une brique audio cohérente pour son écosystème caméra. Et pour une marque longtemps associée à l’image, c’est peut-être le début d’une stratégie bien plus ambitieuse.