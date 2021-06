WWDC 2021 : iOS 15 est officiel, et prêt à améliorer votre iPhone

Comme prévu, Apple a annoncé iOS 15, la toute nouvelle version de son système d’exploitation mobile, lors de la WWDC 2021. Le logiciel remplacera à terme iOS 14 sur les modèles d’iPhone compatibles, et ajoute de nouvelles fonctionnalités et plusieurs changements à l’aspect général. Il y a beaucoup de choses à parcourir, alors installez-vous et découvrez ce qui arrivera bientôt sur votre iPhone.

Le partage, c’est l’entraide

Apple sait à quel point les appels vidéo et la messagerie sont importants aujourd’hui, et elle a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités autour de FaceTime et de Messages, toutes construites autour de SharePlay. SharePlay consiste à écouter, regarder et partager avec ses amis et sa famille. Par exemple, au cours d’un appel FaceTime, vous pouvez simplement appuyer sur « Play » dans Apple Music et écouter une chanson ensemble, le tout synchronisé dès le départ. Tous les participants à l’appel peuvent lire ou mettre en pause, ce qui permet à chacun de contrôler le divertissement.

Cela fonctionne également avec la vidéo, qui peut être diffusée en même temps sur une Apple TV, tout en restant toujours synchronisée pour les appelants. L’API SharePlay d’Apple apportera SharePlay à différentes applications, avec Disney+, Hulu, HBOMax, Twitch et TikTok parmi les premiers partenaires annoncés. Il est également possible de partager l’écran de votre iPhone avec des personnes en communication, permettant à chacun de naviguer sur le Web, ou même de donner des conseils sur la façon de modifier un paramètre.

Shared With You fonctionne dans tout l’iPhone, de Photos, Actualités et Podcasts à Safari, où vous pouvez partager des articles, des chansons et des photos avec vos amis sous forme de message. Photos intègre les photos partagées par les amis qui vous ont ajouté à la liste des amis et de la famille sur iCloud, et iOS 15 triera les photos sur lesquelles vous figurez et les placera dans votre Galerie. Les nouvelles partagées avec vous de cette manière sont placées en haut de votre liste, et vous rappellent qui vous a envoyé l’histoire.

Focus sur FaceTime

En outre, FaceTime bénéficie de quelques mises à jour majeures, avec l’audio spatial et l’isolation vocale, pour aider à rendre les conversations plus naturelles et réduire les bruits de fond distrayants. Les arrière-plans flous du mode Portrait peuvent également être utilisés dans FaceTime. Il est également possible maintenant d’inclure des utilisateurs Android dans FaceTime avec un lien partageable qui ouvre l’appel dans un navigateur.

iOS 15 permet aux autres utilisateurs de savoir si vous avez activé le mode « Ne pas déranger » grâce à une mise à jour automatique du statut dans Messages. Il est également possible de passer outre le mode « Ne pas déranger » pour les messages urgents.

Notifications

Les notifications dans iOS 15 changent beaucoup. Le plus grand changement visuel est le résumé des notifications, un bloc affiché sur l’écran de verrouillage avec toutes vos notifications classées par priorité pour un aspect plus propre et plus utile. Pour être sûr de ne rien manquer d’important, le résumé sépare les notifications des personnes de celles qui peuvent être traitées plus tard, comme les rappels d’applications. Il utilise l’intelligence de l’appareil pour évaluer les applications avec lesquelles vous interagissez souvent et ce qui est important pour vous, afin de vous aider à établir des priorités.

La nouvelle fonction « Focus » améliore encore le résumé des notifications. Vous avez la possibilité de sélectionner votre état d’esprit – travail, personnel, sommeil et Ne pas déranger — afin qu’iOS 15 puisse hiérarchiser les notifications en fonction de votre situation. De nouveaux widgets pour l’écran d’accueil vous permettent de voir les notifications dans votre mode Focus. Ce dernier peut même être défini sur un lieu, et une fois que vous avez défini votre statut, il s’applique automatiquement à tous les appareils Apple connectés. Dans l’ensemble du système de notification d’iOS 15, recherchez des icônes plus grandes pour les applications et un texte plus clair pour vous permettre de voir plus facilement ce qui est nouveau et important.

D’autres nouveautés

Parmi les autres mises à jour, citons la possibilité de rechercher du texte dans les photos grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée LiveText, y compris la possibilité de rechercher des photos dans Spotlight, des mises à jour audio des AirPods et une meilleure prise en charge pour les localiser à l’aide de l’application Localiser. Apple Wallet prendra en charge un plus grand nombre d’éléments, comme les clés de chambres d’hôtel.

Bien qu’iOS 15 soit désormais officiel, sa sortie publique n’aura lieu que plus tard dans l’année. Comme les autres années, une version bêta publique du logiciel sera diffusée en juillet. La version bêta pour les développeurs est désormais en ligne.