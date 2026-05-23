BOOX enchaîne les annonces. Après la série Poke 7, la marque prépare déjà le Note X6, une tablette e-ink Android orientée prise de notes, dont le lancement est prévu en Chine le 27 mai 2026.

Le teaser publié sur Weibo confirme un écran monochrome et la prise en charge d’un stylet.

Une héritière probable de la Note X5

Les caractéristiques restent encore secrètes, mais la Note X6 devrait logiquement succéder à la Note X5, lancé en 2025 avec un écran 10,3 pouces Carta 1300, un processeur Qualcomm, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, un éclairage frontal, un stylet EMR, le Wi-Fi, un haut-parleur, un micro et une batterie de 3 700 mAh.

BOOX évoque aussi une puce plus puissante, sans donner de détail. C’est probablement là que se jouera l’intérêt du X6 : améliorer la fluidité, l’écriture manuscrite et la gestion des apps Android, trois points essentiels sur ce type de tablette.

Un lancement mondial encore incertain

Comme souvent avec BOOX, la grande question reste la disponibilité hors de Chine. La marque commercialise déjà à l’international les Go 10.3 Gen II, dont une version Lumi avec éclairage frontal, ce qui pourrait rendre un Note X6 global assez redondant.

Mais le marché a changé. Entre Kindle Scribe, reMarkable et les tablettes e-ink hybrides, l’écriture numérique revient au premier plan. BOOX garde un avantage stratégique : Android. Là où Amazon verrouille davantage son écosystème, BOOX promet une tablette plus libre, plus polyvalente, presque entre carnet numérique et mini-ordinateur papier.

Si le Note X6 sort à l’international, il pourrait devenir l’une des alternatives les plus crédibles pour ceux qui veulent écrire, lire et travailler sans rester enfermés dans l’univers Kindle.