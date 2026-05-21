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Apple relance le Hikawa Grip & Stand : l’accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité revient

Apple relance le Hikawa Grip & Stand : l’accessoire MagSafe pensé pour l’accessibilité revient

Apple remet en avant un accessoire MagSafe qui avait disparu des rayons presque aussi vite qu’il était apparu. Le Hikawa Grip & Stand, imaginé par le designer californien Bailey Hikawa, revient officiellement sur l’Apple Store au prix de 55 euros avec une ambition claire : faire de l’accessibilité un pilier visible de l’écosystème iPhone.

Ce retour n’a rien d’anodin. Il s’inscrit dans une stratégie plus large autour d’iOS 27, où Apple semble vouloir rapprocher design matériel, intelligence artificielle et usages inclusifs.

Un accessoire MagSafe conçu autour du confort et de l’ergonomie

Le Hikawa Grip & Stand avait été dévoilé à l’automne dernier dans le cadre des 40 ans des initiatives d’accessibilité d’Apple. Rapidement en rupture de stock, l’accessoire s’était imposé comme un objet à part dans l’univers MagSafe : moins gadget que véritable outil ergonomique.

Conçu par le designer industriel Bailey Hikawa, basé à Los Angeles, ce grip en silicone premium se fixe magnétiquement à l’arrière des iPhone compatibles MagSafe. Son objectif est simple : rendre la prise en main plus naturelle et moins fatigante, notamment pour les personnes souffrant de limitations musculaires, de troubles de la dextérité ou de difficultés de contrôle moteur.

Apple précise d’ailleurs que le produit a été développé avec l’aide directe de personnes en situation de handicap afin d’adapter sa forme aux usages réels du quotidien.

Au-delà de la prise en main, le Hikawa Grip peut également servir de support horizontal ou vertical pour poser l’iPhone sur une table, transformant un simple accessoire magnétique en solution hybride entre confort, accessibilité et productivité mobile.

Apple étend enfin la disponibilité mondiale

L’une des principales critiques lors du premier lancement concernait la disponibilité extrêmement limitée du produit. Cette fois, Apple semble avoir anticipé la demande.

Le Hikawa Grip & Stand sera désormais proposé à l’international grâce à une collaboration avec PopSockets, acteur bien connu du marché des accessoires mobiles. Cette ouverture mondiale traduit aussi une évolution intéressante de la stratégie d’Apple : les accessoires dédiés à l’accessibilité ne sont plus traités comme des produits de niche, mais comme des éléments intégrés à l’expérience iPhone.

L’accessoire est proposé en trois coloris — bleu, orange et stone — pour un tarif fixé à 54,95 dollars.

iOS 27 veut faire de l’IA un outil d’accessibilité

Le retour du Hikawa Grip intervient alors qu’Apple prépare une version d’iOS fortement orientée vers l’accessibilité augmentée par l’intelligence artificielle.

Parmi les nouveautés évoquées :

VoiceOver et Magnifier bénéficieront d’améliorations alimentées par l’IA afin d’aider les utilisateurs malvoyants à mieux comprendre le contenu affiché à l’écran.

Voice Control devrait évoluer vers une compréhension du langage naturel, supprimant la nécessité de mémoriser des commandes précises.

Les vidéos pourront afficher automatiquement des sous-titres enrichis.

Les utilisateurs de fauteuils roulants compatibles avec le casque Apple Vision Pro pourront contrôler certains déplacements avec le regard.

Apple semble ainsi poursuivre une idée devenue centrale dans son discours produit : l’intelligence artificielle ne doit pas seulement produire du contenu ou automatiser des tâches, mais aussi réduire les barrières d’usage.

Une stratégie plus large que le simple accessoire

Ce retour du Hikawa Grip raconte quelque chose de plus profond sur la trajectoire actuelle d’Apple. Alors que l’industrie multiplie les démonstrations d’IA générative spectaculaires, Cupertino continue de miser sur une approche plus discrète mais concrète : améliorer l’expérience quotidienne à travers des fonctions utiles et intégrées.

Le Hikawa Grip & Stand illustre parfaitement cette philosophie. Ce n’est pas un produit pensé pour impressionner techniquement, mais pour résoudre un problème réel avec un design minimaliste et universel.

Et dans un marché des accessoires MagSafe saturé de clones et de gadgets interchangeables, Apple parvient ici à transformer un simple grip en manifeste de design inclusif.

Cette évolution en dit long sur la manière dont la tech redéfinit désormais l’innovation : moins tournée vers l’effet « waouh », davantage vers l’adaptation aux usages humains.