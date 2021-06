Chrome travaille sur un hub de partage de bureau avec la copie de liens, un QR code, etc

La fonctionnalité peut être activée en allant sur chrome://flags dans Chrome Canary v92.0.4504.0 et en activant le flag #sharing-hub-desktop-omnibox . Vous verrez alors une icône « + » sur l’omnibox, juste à côté de la fonction de partage de QR code . En cliquant dessus, vous verrez apparaître des options telles que « Copier le lien », « QR code », etc .

Dans la dernière version du canal Canary de Chrome, le navigateur dispose d’un nouveau hub de partage de bureau intégré à l’omnibox. D’abord repérée par Chrome Story, la fonctionnalité peut être activée depuis un flag dans Chrome et apporte des options de partage pour les sites Web afin de faciliter la tâche des utilisateurs pour copier les liens, ou partager l’URL par un QR code, etc.

La barre d’adresse de Google Chrome, souvent rebaptisée omnibox, est très utile et fait partie de nombreuses astuces de Chrome. Qu’il s’agisse de naviguer vers un site Web, de répondre à des questions de mathématiques rapides ou autres, l’omnibox est là pour vous aider. Il semble que Google s’efforce de la rendre encore plus utile aux utilisateurs.