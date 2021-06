WWDC 2021 : iPadOS 15 arrive avec des améliorations de l’écran d’accueil et du multitâche

Quelques semaines après avoir présenté ses iPad Pro les plus puissants, Apple annonce aujourd’hui iPadOS 15 lors de la WWDC 2021. Et, l’objectif est clairement de faire des tablettes d’Apple des machines de productivité plus performantes si vous vous retrouvez à utiliser souvent le mode d’écran partagé. Sinon, il n’y a pas de changements radicaux pour la plateforme.

Un écran d’accueil plus personnalisable

Comme le laissait entendre la rumeur, iPadOS 15 rendra l’écran d’accueil plus personnalisable et permettra un placement plus souple des widgets. Vous pouvez désormais les coller où vous le souhaitez, une fonctionnalité qui est arrivée dans iOS 14 l’année dernière. Mais, iPadOS 14 n’offrait pas la même fonctionnalité, et les widgets ne pouvaient être placés que dans la barre latérale de la vue « Aujourd’hui », malgré la vaste surface d’écran de la tablette.

Apple introduit également la bibliothèque d’applications dans iPadOS. Comme sur l’iPhone, elle vous permettra de conserver un écran d’accueil moins encombré en classant les applications que vous utilisez rarement dans une section de dossiers organisée automatiquement. Sur les iPad, la bibliothèque d’applications se trouve dans le dock.

Le multitâche fait également l’objet de quelques améliorations bien nécessaires. De nouvelles icônes simplifieront le passage en mode de vue fractionnée, et Apple a également mentionné une fonctionnalité qui facilite le regroupement de différentes tâches. Il s’agit d’un changement significatif par rapport à la façon dont le multitâche fonctionne actuellement sur iPadOS, et cela semble être une amélioration majeure.

QuickNote est une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de joindre des notes à des pages Web et à d’autres parties de l’iPadOS, afin de pouvoir y revenir plus facilement.

Enfin, l’application autonome Traduction fait également son apparition sur iPadOS.

Des fonctionnalités clés de iOS 15

iPadOS 15 partagera également bon nombre des nouvelles fonctionnalités et expériences qui arrivent sur iOS 15. Les appels FaceTime prendront désormais en charge l’audio spatial pour un son plus réaliste et naturel. Une fonction d’isolation vocale permettra à votre voix de couper le bruit de fond, et une option « spectre large » permettra de capter plus de sons qu’auparavant. Le mode « portrait » fait également son apparition dans FaceTime, ce qui permet d’obtenir un arrière-plan flou et de garder le focus sur votre visage.

Apple introduit une nouvelle fonction SharePlay pour FaceTime, qui permet aux personnes de partager des médias (musique, films, etc.) lors d’un appel de groupe. SharePlay s’appuiera sur des fonctionnalités d’iOS telles que l’image dans l’image, iMessage et d’autres encore pour offrir une expérience transparente sur plusieurs appareils en même temps.

La nouvelle mise à jour logicielle de l’iPad comprend de nouveaux outils destinés à vous aider à vous concentrer, comme des notifications remaniées plus faciles à identifier et une section « résumé des notifications » qui récapitule les notifications les moins importantes. Vous pouvez également personnaliser les notifications que vous verrez à différents moments de la journée, ce qui vous permet de séparer les alertes professionnelles et personnelles. Les préférences de mise au point sont synchronisées entre les appareils Apple.

Swift Playgrounds pour faciliter le développement

Les souvenirs dans l’application Photos peuvent désormais être synchronisés avec des morceaux de musique, avec des filtres et des effets automatiques appliqués en fonction de l’ambiance de la chanson, et la recherche Spotlight bénéficie également de capacités de recherche plus approfondies. Live Text est une fonctionnalité qui utilise l’intelligence de l’appareil pour vous permettre de sélectionner du texte à partir des photos que vous avez prises et de celles qui se trouvent dans votre liste d’appareils photo. Elle prend en charge sept langues.

Apple a également annoncé Swift Playgrounds, une application qui permettra aux développeurs d’apprendre à coder et à créer des applications sur l’iPad. Swift Playgrounds apparaîtra également avec Xcode sur Mac. Cette application permettra aux utilisateurs de soumettre des applications directement à l’App Store !

Bien que iPadOS 15 soit désormais officiel, sa sortie publique n’aura lieu que plus tard dans l’année. Comme les autres années, une version bêta publique du logiciel sera diffusée en juillet. La version bêta pour les développeurs est désormais en ligne.