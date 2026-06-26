Xiaomi préparerait une montée en gamme ambitieuse pour sa prochaine génération de smartphones premium. À quelques mois d’une présentation attendue en Chine, de nouvelles informations dévoilent ce qui pourrait être le Xiaomi 18 Pro, un modèle qui miserait autant sur la photographie que sur l’autonomie et les performances.

Selon plusieurs indiscrétions en provenance de Chine, le constructeur souhaiterait renforcer sa position face aux futurs flagships de Samsung, Apple et Vivo en proposant une fiche technique particulièrement musclée.

Xiaomi 18 Pro : Un format compact, mais résolument haut de gamme

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 Pro conserverait un format relativement compact avec un écran OLED d’environ 6,4 pouces, légèrement plus grand que celui du Xiaomi 17. Le smartphone bénéficierait également d’une dalle affichant des bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques, tandis qu’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran assurerait le déverrouillage biométrique.

En revanche, la technologie d’affichage la plus avancée serait réservée au futur Xiaomi 18 Pro Max, qui viendrait coiffer la gamme.

Sous le capot, le Xiaomi 18 Pro embarquerait la future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravée en 2 nm. Cette nouvelle génération de puces devrait offrir un bond notable en matière de performances tout en améliorant l’efficacité énergétique, un élément devenu stratégique avec l’intégration croissante des fonctions d’intelligence artificielle directement sur le smartphone.

Le téléphone serait également équipé d’une batterie avoisinant les 7 000 mAh, accompagnée d’une charge filaire de 100 W ainsi que d’une charge sans fil de 100 W, des caractéristiques qui placeraient Xiaomi parmi les constructeurs les plus ambitieux du marché en matière d’autonomie.

Une photographie toujours plus ambitieuse

La partie photo semble être l’un des principaux axes de développement de cette nouvelle génération. Selon les différentes fuites, le Xiaomi 18 Pro disposerait d’un triple module arrière composé d’un capteur principal SmartSens de 200 mégapixels intégrant la technologie LOFIC, destinée à améliorer la plage dynamique, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

Cette configuration ferait du Xiaomi 18 Pro l’un des rares smartphones à proposer un double capteur de 200 mégapixels, une stratégie qui viserait à offrir une qualité d’image élevée aussi bien sur le capteur principal que lors des prises de vue à longue distance.

Intelligence artificielle et confidentialité au programme

Les précédentes rumeurs évoquent également plusieurs nouveautés logicielles. Le smartphone conserverait notamment un écran arrière secondaire, mais celui-ci bénéficierait de nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle afin d’étendre ses usages au-delà des simples notifications.

L’écran principal pourrait également intégrer une fonctionnalité similaire au Privacy Display de Samsung, capable de limiter les angles de vision afin de protéger les informations affichées contre les regards indiscrets.

Ces éléments restent toutefois à confirmer officiellement.

Une stratégie qui évolue pour concurrencer les meilleurs

Selon les informations actuellement disponibles, Xiaomi préparerait une gamme composée des Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, dont le lancement serait attendu dès le mois de septembre en Chine. Le Xiaomi 18 Ultra, de son côté, pourrait arriver plus tard, probablement en décembre, suivant la stratégie adoptée pour la génération précédente.

Cette nouvelle organisation montre que Xiaomi semble vouloir segmenter davantage son offre premium. Là où les modèles Pro devraient séduire les utilisateurs recherchant un équilibre entre compacité et performances photographiques, le futur Pro Max pourrait devenir la véritable vitrine technologique de la marque.

Si ces informations se confirment, Xiaomi poursuivrait sa montée en gamme en mettant l’accent sur trois piliers devenus incontournables dans l’univers des smartphones premium : la photographie, l’autonomie et l’intelligence artificielle. Une stratégie qui témoigne d’une concurrence toujours plus intense face aux futurs flagships d’Apple, Samsung, Vivo et Honor.