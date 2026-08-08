Le navigateur web entre dans une nouvelle phase de son évolution. Alors que les grands acteurs de l’IA développent des navigateurs capables d’assister les utilisateurs, Cloudflare prend une direction radicalement différente. Avec Kitesurf, l’entreprise ne cible pas les internautes, mais les agents d’intelligence artificielle eux-mêmes.

L’idée est simple : si les IA autonomes deviennent les principales utilisatrices du Web pour rechercher des informations, remplir des formulaires ou effectuer des achats, elles ont besoin d’un navigateur pensé spécifiquement pour leurs contraintes, et non d’une copie allégée de Google Chrome.

Un navigateur qui abandonne tout ce dont les humains ont besoin

Les navigateurs modernes ont été conçus pour des utilisateurs humains. Onglets, animations, extensions, gestion visuelle des pages, accélération graphique… autant de fonctionnalités indispensables à notre navigation quotidienne, mais largement inutiles pour une IA.

Les agents intelligents poursuivent un objectif très différent : analyser rapidement une page web, extraire des informations pertinentes, prendre une capture d’écran, interagir avec une interface ou encore passer immédiatement à la tâche suivante.

Cloudflare a donc supprimé tout ce qui n’apporte aucune valeur à ces usages afin de privilégier la rapidité d’exécution et la sobriété des ressources.

Une architecture qui tourne sans Chromium

L’un des choix les plus remarquables concerne le moteur du navigateur. Contrairement à la majorité des navigateurs actuels — Chrome, Edge, Brave ou Opera — Kitesurf ne repose pas sur Chromium. Le navigateur fonctionne entièrement sur Cloudflare Workers, la plateforme serverless de l’entreprise.

Pour le rendu des pages, Cloudflare combine plusieurs technologies open source, notamment Blitz, un moteur de rendu léger, et Stylo, le moteur CSS issu de Firefox. Cette architecture permettrait de réduire fortement les ressources nécessaires pour des tâches courantes comme l’analyse de contenu ou la capture d’écran.

Pour les entreprises qui exécutent simultanément des milliers d’agents IA, ce gain de performances peut se traduire par une baisse significative des coûts d’infrastructure.

Un navigateur pensé pour les agents autonomes

Cloudflare ne cache pas sa vision. L’entreprise estime que les futurs agents IA effectueront une part croissante de la navigation en ligne à la place des utilisateurs. Réserver un billet d’avion, remplir un formulaire administratif, comparer des produits ou finaliser une commande deviendront progressivement des tâches automatisées.

Dans cette perspective, Kitesurf se présente comme une infrastructure capable d’exécuter ces opérations beaucoup plus efficacement qu’un navigateur traditionnel.

L’approche rappelle l’évolution actuelle du marché de l’intelligence artificielle, où les agents ne se contentent plus de répondre à des questions, mais réalisent eux-mêmes des actions concrètes.

Un projet encore jeune, mais déjà prometteur

Le développement de Kitesurf n’aurait débuté qu’il y a douze semaines. Malgré cette jeunesse, Cloudflare affirme que le navigateur a déjà validé plus de 215 000 tests de compatibilité avec les standards du Web. Les démonstrations publiées montrent qu’il est capable d’afficher correctement des sites comme Wikipedia ou Hacker News.

Toutefois, certaines limites subsistent.

À ce stade, Kitesurf ne prend pas encore en charge la lecture vidéo et les longues sessions authentifiées sur certains services. Ces restrictions devraient progressivement disparaître au fil du développement.

Une bêta gratuite… avant l’open source

Cloudflare distribue actuellement Kitesurf gratuitement dans le cadre de la bêta de son service Browser Run. L’entreprise prévoit également d’ouvrir le code source du navigateur à terme afin que les entreprises puissent déployer leur propre version sur leurs infrastructures.

Cette stratégie s’inscrit dans la philosophie historique de Cloudflare, qui cherche à fournir les briques techniques de l’Internet plutôt que des produits destinés au grand public.