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Xiaomi 18 Pro : un écran anti-indiscrets et une IA renforcée au programme du futur flagship

Xiaomi 18 Pro : un écran anti-indiscrets et une IA renforcée au programme du futur flagship

Alors que le lancement de la série Xiaomi 18 n’est attendu que dans plusieurs mois, les premières fuites commencent déjà à dessiner les contours de la prochaine génération de smartphones premium du constructeur chinois.

Selon plusieurs informateurs réputés de l’écosystème technologique chinois, Xiaomi travaillerait sur une série d’améliorations importantes touchant aussi bien l’affichage que la photographie mobile et l’intelligence artificielle. Parmi les nouveautés évoquées, une fonctionnalité attire particulièrement l’attention : l’arrivée d’un écran intégrant une technologie de protection de la vie privée.

Si ces informations se confirment, Xiaomi pourrait faire de la confidentialité un nouvel argument phare de ses futurs appareils haut de gamme.

Xiaomi 18 Pro : Un écran capable de protéger les informations sensibles

D’après les révélations des leakers Digital Chat Station et Smart Pikachu, Xiaomi testerait actuellement un nouveau smartphone Pro équipé d’une dalle 2K de dernière génération associée à un système de protection visuelle avancé.

L’objectif serait de limiter les regards indiscrets en empêchant les personnes situées à proximité de consulter le contenu affiché à l’écran. Cette technologie reposerait sur une combinaison de solutions matérielles et logicielles capables de réduire la visibilité latérale de l’affichage tout en préservant l’expérience utilisateur du propriétaire de l’appareil.

Concrètement, cette fonction pourrait s’avérer particulièrement utile lors de la consultation de messages privés, de mots de passe, de données bancaires ou de documents professionnels dans les transports, les espaces publics ou les environnements de travail partagés.

Même si le smartphone concerné n’a pas été explicitement nommé, plusieurs observateurs estiment qu’il s’agit très probablement du futur Xiaomi 18 Pro.

Une nouvelle tendance pour les smartphones premium ?

L’intérêt de Xiaomi pour les écrans orientés confidentialité intervient dans un contexte plus large. Samsung a déjà exploré une solution analogue pour ses derniers Galaxy haut de gamme, le Galaxy S26 Ultra. Cette convergence suggère que la protection de la vie privée pourrait devenir l’un des nouveaux terrains de différenciation du marché premium.

Après la course aux performances, aux capteurs photo géants et aux fonctionnalités d’intelligence artificielle, les fabricants semblent désormais s’intéresser davantage à la sécurisation de l’expérience utilisateur.

Une évolution logique à mesure que les smartphones deviennent les principaux coffres-forts numériques de leurs propriétaires.

Une fiche technique qui s’annonce ambitieuse

Les fuites évoquent également plusieurs améliorations matérielles pour l’ensemble de la gamme Xiaomi 18. Le constructeur conserverait notamment son concept de second écran arrière, devenu l’une des signatures visuelles de certains modèles récents.

La partie photo pourrait bénéficier d’un nouveau capteur principal de 200 mégapixels reposant sur la technologie LOFIC, conçue pour améliorer la gestion de la lumière et la plage dynamique dans des conditions complexes.

Du côté de l’affichage, Xiaomi préparerait une résolution effective 2K, une luminosité maximale plus élevée, des angles d’écran aux courbes plus généreuses et une meilleure qualité d’affichage globale.

L’objectif semble clair : renforcer encore davantage l’expérience multimédia tout en conservant une identité premium forte.

HyperOS 4 et l’IA au cœur de l’expérience

La série Xiaomi 18 devrait également inaugurer HyperOS 4, prochaine évolution majeure de l’écosystème logiciel de la marque. Selon les premières indiscrétions, l’interface adopterait une nouvelle identité visuelle inspirée de jeux de lumière et d’effets plus immersifs. Mais l’essentiel des évolutions concernerait surtout l’intégration de l’intelligence artificielle.

Xiaomi travaillerait à une présence plus profonde de l’IA dans les applications système, les outils de productivité et l’assistance quotidienne.

Plusieurs rapports évoquent même l’arrivée d’un bouton physique dédié à l’intelligence artificielle, une approche qui rappelle la volonté croissante des constructeurs de placer les assistants IA au centre de l’expérience mobile.

Un lancement attendu en septembre

Selon Smart Pikachu, la série Xiaomi 18 serait actuellement programmée pour une présentation officielle dès le mois de septembre. Comme toujours à ce stade du développement, ces informations doivent être considérées avec prudence. Xiaomi n’a encore confirmé aucun des éléments évoqués par les différentes sources.

Néanmoins, l’ensemble des fuites laisse entrevoir une stratégie claire : renforcer simultanément trois piliers devenus essentiels dans le segment premium — l’affichage, l’intelligence artificielle et la photographie.

Une génération tournée vers la confidentialité ?

Si les rumeurs se concrétisent, le Xiaomi 18 Pro pourrait marquer un tournant intéressant dans l’évolution des smartphones haut de gamme. L’industrie a longtemps concentré ses efforts sur la puissance brute et les performances photo. Aujourd’hui, la confidentialité apparaît progressivement comme une nouvelle priorité pour les utilisateurs. Dans ce contexte, un écran capable de protéger naturellement les informations sensibles pourrait devenir un argument aussi important que la qualité du capteur photo ou la vitesse du processeur.

À l’heure où nos smartphones concentrent une part toujours plus importante de notre vie numérique, la véritable innovation ne consiste peut-être plus seulement à afficher davantage d’informations, mais à mieux les protéger.