Accueil » Xiaomi 18 Ultra : le retour du roi de la photo avec quatre caméras Leica ?

Xiaomi 18 Ultra : le retour du roi de la photo avec quatre caméras Leica ?

Xiaomi 18 Ultra : le retour du roi de la photo avec quatre caméras Leica ?

Les fuites autour du Xiaomi 18 Ultra commencent à dessiner une trajectoire étonnamment cohérente : un lancement en Chine vers décembre, et surtout un possible retour à une configuration photo à quatre caméras — comme si Xiaomi décidait de reprendre une recette éprouvée après l’expérience plus « conceptuelle » du Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 18 Ultra : Un calendrier « fin d’année », comme le Xiaomi 17 Ultra

Le leaker Smart Pikachu avance que Xiaomi pourrait conserver le même rythme que le Xiaomi 17 Ultra, qui avait décalé le modèle Ultra en fin d’année (plutôt que le créneau de début d’année des générations précédentes). Les papiers qui relaient la fuite parlent d’une fenêtre autour de décembre pour la Chine.

Ce choix est logique : il cale le modèle Ultra sur une saison où Xiaomi peut « occuper l’espace » juste après la vague iPhone/Android d’automne, avec un produit photo très médiatisable.

Le point le plus intéressant, c’est la photo. La fuite évoque que Xiaomi testerait une configuration quad-caméra sur le Xiaomi 18 Ultra.

Pourquoi est-ce significatif ? Parce que le Xiaomi 17 Ultra avait précisément pris une direction différente : il avait mis en avant un téléobjectif 200 mégapixels à zoom optique « continu » 3,2× à 4,3×, plutôt qu’une multiplication des focales par plusieurs modules télé.

Revenir à quatre caméras, c’est potentiellement revenir à une logique « boîte à outils » : grand-angle principal, ultra grand-angle, télé « classique », périscope longue focale,… pour couvrir davantage de cas, avec moins de « pari » sur un mécanisme.

Ce que Xiaomi pourrait remettre sur la table (si l’on extrapole)

Avant le Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi avait déjà popularisé chez ses Ultra une approche très complète avec 4 modules (dans l’esprit « toutes les focales, sans compromis »). Le Xiaomi 18 Ultra pourrait donc chercher à réunifier la polyvalence et la signature Leica, en gardant un télé de 200 mégapixels mais en réintroduisant une focale intermédiaire ou un ultra grand-angle plus ambitieux.

Ce possible retour à une configuration plus riche en caméras colle aussi au discours récent de Xiaomi : la marque martèle qu’elle croit d’abord au matériel photo (capteurs, optiques), avant de s’appuyer sur l’IA pour compléter.

Si Xiaomi confirme ce retour à 4 caméras, ce sera moins un aveu d’échec qu’un ajustement : le zoom mécanique impressionne, mais la polyvalence « quatre focales dédiées » reste souvent ce que les utilisateurs retiennent… et utilisent.