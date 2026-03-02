Accueil » Privacy Display : Comment Samsung rend votre écran invisible pour vos voisins avec son Galaxy S26 Ultra ?

Dans un métro bondé, un café, un open space — la confidentialité sur smartphone tient souvent à un réflexe : incliner l’écran, ou coller un film mat qui dégrade l’image. Avec le Galaxy S26 Ultra, Samsung tente autre chose : une solution matérielle, intégrée au panneau OLED, baptisée Privacy Display.

L’idée est simple à comprendre et difficile à industrialiser : vous voyez parfaitement, les autres voient flou.

Comment ça marche : Flex Magic Pixel, ou l’art de « diriger » la lumière

Le cœur du système s’appelle Flex Magic Pixel (FMP), une techno côté Samsung Display. Le principe repose sur deux « familles » de pixels qui n’émettent pas la lumière de la même manière :

En usage normal, l’écran fonctionne avec un angle de vision large, comme n’importe quel OLED premium.

En mode confidentialité, le panneau réduit volontairement la diffusion latérale : l’image reste lisible de face, mais devient difficile à distinguer dès qu’on s’écarte. Samsung décrit un effet de masquage à partir d’angles très faibles (autour de ~30° sur certaines démonstrations/explications).

Dit autrement, au lieu d’ajouter une couche « de confidentialité » externe, Samsung modifie la façon dont le panneau « projette » la lumière.

Le duo Black Matrix + LEAD 2.0 : l’ingénierie derrière la magie

Samsung explique avoir renforcé cette logique avec une structure Black Matrix (une sorte de « barrière » multi-couche) pour mieux contrôler les fuites lumineuses et la séparation des sous-pixels.

Et surtout, Privacy Display s’appuie sur LEAD/LEAD 2.0, la plateforme OLED sans polariseur de Samsung Display (polarizer-free OCF). Le bénéfice annoncé : plus de luminosité et moins de consommation, puisque le polariseur — utile, mais énergivore — n’est plus requis de la même façon. Android Authority résume LEAD 2.0 comme l’intégration de FMP dans cette architecture OLED, avec l’objectif de limiter les compromis habituels.

« Confidentialité à la demande » : ce que Samsung promet, et ce que l’on a vu

Samsung présente Privacy Display comme un mode activable à la demande, « sans film » et sans dégrader l’écran quand il est désactivé. Sur le terrain, les premiers aperçus (unboxing/prise en main) suggèrent un contrôle assez direct, avec notamment un mode de protection maximale.

Les compromis : la confidentialité a toujours un prix (même s’il est mieux maîtrisé)

C’est le point que Samsung ne cache pas vraiment : rétrécir l’angle de vision, c’est accepter un léger compromis visuel quand le mode est actif (baisse de luminosité, rendu un peu moins « punchy », parfois une texture/grain perçue selon l’angle).

Certains retours relayés évoquent aussi l’idée que la structure (Black Matrix) pourrait légèrement influencer l’angle de vision « global » par rapport à des générations plus classiques, même hors mode confidentialité — un point qui reste à apprécier en tests indépendants, écran à l’appui.

Mais l’essentiel est ailleurs : contrairement à un film de confidentialité permanent (qui assombrit et « salit » l’image tout le temps), ici, le compromis est réversible.

Pourquoi ça compte en 2026 : l’anti « shoulder surfing » devient une feature flagship

Samsung ne vend pas seulement une astuce d’écran ; il vend un sentiment : celui de pouvoir consulter un email pro, un RIB, un billet d’avion ou un message perso sans se sentir observé. Dans un monde où l’on gère banque, travail et identité numérique depuis une dalle de 6,9 pouces, la « confidentialité passive » devient un vrai argument premium.

Et c’est probablement là la réussite de Privacy Display : transformer un accessoire de niche (le film de confidentialité) en fonction système, élégante, instantanée, et intégrée au hardware.