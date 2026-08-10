Après avoir popularisé la montre connectée moderne, Apple pourrait s’apprêter à explorer une nouvelle catégorie de produits. Selon les dernières indiscrétions, la firme de Cupertino étudierait un bracelet connecté dépourvu d’écran, misant entièrement sur les capteurs biométriques et l’intelligence logicielle plutôt que sur les notifications et les interfaces tactiles.

Un changement de cap qui reflète l’évolution du marché des objets connectés, où la discrétion devient désormais un véritable argument.

Apple s’intéresse aux wearables sans écran

D’après le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On de Bloomberg, Apple travaille actuellement sur plusieurs pistes pour l’avenir de sa gamme de produits portables. Parmi elles figure un appareil dépourvu d’écran, aux côtés de nouvelles tailles d’affichage, de technologies d’écran inédites et même de concepts de montres rondes, bien que ces derniers aient peu de chances d’aboutir à court terme.

À ce stade, aucun produit n’a été validé pour une commercialisation. Ces travaux s’inscrivent davantage dans une réflexion stratégique visant à préparer la prochaine génération de wearables Apple.

Le succès de Whoop change les règles du jeu

Longtemps, un objet connecté devait obligatoirement embarquer un écran pour séduire les utilisateurs. Cette logique commence pourtant à s’effriter.

Des acteurs comme Whoop ont démontré qu’un bracelet entièrement dédié au suivi de la santé et des performances pouvait séduire un large public sans afficher la moindre notification. L’objectif n’est plus de consulter son poignet en permanence, mais de collecter des données précises tout au long de la journée avant de les analyser dans une application mobile.

Google s’est récemment engouffré dans cette tendance avec le Fitbit Air, un bracelet également dépourvu d’écran qui privilégie l’autonomie, la légèreté et une approche plus discrète du suivi de la santé.

L’arrivée potentielle d’Apple sur ce segment confirmerait que le marché des wearables évolue désormais bien au-delà de la montre connectée traditionnelle.

Apple possède déjà une solide avance technologique

Si Apple décide de lancer un bracelet sans écran, l’entreprise ne partirait pas de zéro. Depuis plus de dix ans, la marque développe des capteurs de santé toujours plus précis à travers l’Apple Watch. Les mesures de fréquence cardiaque, le suivi de l’activité physique, l’analyse du sommeil ou encore les fonctions de détection d’accidents figurent aujourd’hui parmi les références du secteur.

Cette expertise matérielle s’accompagne d’un important travail scientifique. Apple collabore régulièrement avec des universités, des centres de recherche et des établissements médicaux afin de développer de nouveaux biomarqueurs et d’améliorer la compréhension des données collectées.

L’écosystème Apple constitue également un avantage stratégique majeur. Les millions d’utilisateurs d’Apple Watch qui participent volontairement aux études de santé permettent à l’entreprise d’alimenter des recherches à grande échelle, favorisant le développement de nouvelles fonctionnalités médicales et préventives.

Un changement de philosophie plutôt qu’un simple nouveau produit

Un bracelet sans écran ne viendrait probablement pas remplacer l’Apple Watch. Il pourrait au contraire compléter la gamme en visant un public différent : sportifs exigeants, utilisateurs recherchant une meilleure autonomie ou personnes souhaitant suivre leur santé sans être sollicitées par des notifications permanentes.

Cette approche correspond également à une évolution des usages. Les bagues connectées, les bracelets spécialisés et les écouteurs intégrant des fonctions de suivi biométrique gagnent progressivement du terrain auprès des consommateurs.

Apple semble ainsi réfléchir à une diversification de son offre afin de couvrir l’ensemble du marché des objets connectés dédiés au bien-être.

Une nouvelle bataille s’annonce sur le marché du suivi de la santé

Même si aucun lancement n’est confirmé, cette réflexion montre qu’Apple observe de près l’évolution du secteur. L’entreprise ne cherche plus uniquement à améliorer sa montre connectée : elle envisage désormais de repenser la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs données de santé.

Si ce projet voit le jour, Apple pourrait bousculer une nouvelle fois un marché qu’elle a largement contribué à populariser. Après avoir imposé la smartwatch auprès du grand public, Cupertino semble désormais prêt à explorer une nouvelle génération de wearables, plus discrets, plus autonomes et entièrement centrés sur la santé.