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Anthropic préparerait un contrôle mobile pour Claude Cowork afin de lancer et suivre des tâches à distance

Anthropic préparerait un contrôle mobile pour Claude Cowork afin de lancer et suivre des tâches à distance

Anthropic semble vouloir rapprocher encore un peu plus Claude du concept de véritable collaborateur numérique. Selon plusieurs indices découverts ces derniers jours, l’entreprise testerait une fonctionnalité permettant de piloter Claude Cowork depuis un smartphone, offrant aux utilisateurs la possibilité de lancer, suivre et superviser des tâches longues à distance.

Claude Cowork pourrait bientôt s’inviter sur mobile

D’après des captures d’écran partagées sur X et plusieurs éléments repérés dans la documentation d’Anthropic, une fonctionnalité baptisée Dispatch serait actuellement en phase bêta.

Contrairement à une version mobile complète de Claude Cowork, il ne s’agirait pas d’exécuter les traitements directement sur le téléphone. Le principe serait différent : le PC resterait la machine qui réalise les tâches lourdes, tandis que le smartphone servirait de centre de contrôle.

Les utilisateurs pourraient ainsi consulter l’avancement d’une tâche en cours, recevoir des mises à jour à distance, lancer de nouveaux travaux depuis leur téléphone et reprendre la main sans être physiquement devant leur ordinateur.

Si cette approche se confirme, Claude Cowork évoluerait vers un véritable assistant permanent capable de continuer à travailler pendant que son utilisateur est en déplacement.

Une logique proche du contrôleur mobile de Codex

Cette évolution rappelle fortement la stratégie récemment adoptée par OpenAI avec son contrôleur mobile pour Codex intégré à ChatGPT. Dans les deux cas, l’objectif est le même : transformer un agent IA capable d’exécuter des tâches longues en un outil accessible partout, sans imposer à l’utilisateur de rester devant son poste de travail.

La différence est importante. Les modèles conversationnels répondent à des requêtes ponctuelles, tandis que les agents comme Claude Cowork peuvent analyser des dossiers locaux, organiser des fichiers, générer des rapports ou encore produire des documents complexes sur plusieurs dizaines de minutes.

Le smartphone devient alors une simple télécommande intelligente plutôt qu’une plateforme d’exécution.

Des indices de plus en plus nombreux

Anthropic n’a pour l’instant annoncé officiellement aucune nouvelle fonctionnalité. En revanche, plusieurs éléments convergent. La page officielle de Claude Cowork mentionne désormais la possibilité d’associer un smartphone dans le cadre d’une bêta. Une documentation distincte consacrée à Dispatch précise également que la fonctionnalité serait actuellement réservée aux abonnements Pro et Max.

Le document indique notamment que le téléphone et l’ordinateur doivent rester connectés à Internet, le PC doit demeurer allumé pendant l’exécution des tâches et la fonctionnalité est encore en phase de test.

Pris séparément, ces indices restent limités. Ensemble, ils laissent toutefois penser qu’un lancement officiel pourrait intervenir prochainement.

Anthropic pousse Claude au-delà du simple chatbot

Cette orientation illustre parfaitement l’évolution actuelle des assistants IA. Le marché ne cherche plus seulement à produire des modèles capables de répondre rapidement à une question. Les principaux acteurs souhaitent désormais créer de véritables agents capables de travailler de manière autonome pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures.

Dans cette course, Anthropic semble vouloir positionner Claude comme un véritable collègue numérique capable de gérer des projets complexes, pendant que l’utilisateur se concentre sur d’autres tâches.

Un contrôle mobile viendrait compléter cette vision en supprimant l’une des dernières contraintes : devoir rester devant son ordinateur pour superviser son agent.

Une fonctionnalité encore entourée de prudence

À ce stade, plusieurs points restent inconnus. Anthropic n’a pas confirmé la date de lancement, ni les comptes qui bénéficieront en priorité de cette fonctionnalité. Les captures d’écran et les mentions dans la documentation laissent entrevoir une arrivée imminente, mais elles ne constituent pas une annonce officielle.

Si elle voit bien le jour, cette évolution pourrait néanmoins renforcer la position de Claude Cowork face aux initiatives concurrentes d’OpenAI et de Google, qui misent eux aussi sur des agents capables d’agir de façon autonome plutôt que de simplement répondre à des conversations.

L’IA ne se contenterait alors plus d’assister les utilisateurs : elle poursuivrait le travail, même lorsque ceux-ci ne sont plus devant leur écran.