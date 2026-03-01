Xiaomi 17 officialisé au MWC 2026 : 6,3 pouces LTPO, triple Leica 50 mégapixels et batterie 6 330 mAh, prix dès 903 €

À Barcelone, Xiaomi vient de faire une démonstration très 2026 : arrêter de choisir entre format compact et autonomie sérieuse. Lancé mondialement au MWC 2026 (après une première sortie en Chine), le Xiaomi 17 arrive en Europe avec une fiche technique qui ressemble à une provocation ciblée contre l’iPhone 17 et le Galaxy S26.

Il arrive sur le marché avec un écran de 6,3 pouces, une luminosité annoncée jusqu’à 3 500 nits, une plateforme Snapdragon « Elite », et surtout une batterie silicium-carbone de 6 330 mAh dans un châssis de 191 g.

Xiaomi 17 : Xiaomi vise l’élite… par l’endurance et la photo

Le Xiaomi 17 ne cherche pas à « réinventer » le flagship. Il cherche à resserrer l’expérience premium autour de deux piliers qui comptent vraiment au quotidien : une autonomie hors norme pour sa taille et un bloc photo cohérent, signé Leica. Il s’agit clairement d’un « petit » téléphone avec une batterie « très grande », là où le marché compact est souvent synonyme de concessions.

Du côté des spécifications, le Xiaomi 17 arrive avec un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz (définition 1.5K/2656×1220 selon fiches), HDR10+ et Dolby Vision, pic de luminosité annoncé à 3 500 nits.

Il est certifié IP68, et se dote d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, d’un port USB-C 3,2 Gen 1, et des connectivités Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go LPDDR5X, un stockage UFS 4.1 (256/512 Go), et un système de refroidissement « IceLoop » mis en avant pour tenir la performance.

Pour la photo, on est clairement sur le choix de la cohérence. Le Xiaomi 17 est doté d’un bloc à triple capteurs de 50 mégapixels composé d’un grand-angle (capteur Light Fusion 950 1/1,31 »), un ultra grand-angle, et un téléobjectif 2,6× (avec OIS). Le tout sous l’étiquette Leica Summilux couplé à la plateforme de photo computationnelle Xiaomi AISP 2.0. En façade, on passe à 50 mégapixels.

Batterie et charge : la punchline

Le Xiaomi 17 loge une batterie d’une capacité de 6 330 mAh, avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W, avec PPS et recharge inversée. Ce Xiaomi 17 illustre une tendance claire : la batterie silicium-carbone permet à certains constructeurs de gonfler fortement la capacité sans épaissir brutalement. Xiaomi en fait un argument quasi structural : un format maniable, mais une endurance qui promet de dépasser l’idée du « jour + recharge le soir ».

Et c’est là que la concurrence devient intéressante :

Face à Apple, Xiaomi mise moins sur l’« efficacité iOS » que sur la marge brute : beaucoup de mAh + charge très rapide.

Face à Samsung, Xiaomi cherche à gagner la bataille du quotidien : la peur de tomber à 12 % à 18 h, le GPS, la photo, le train, le partage de connexion.

En clair, Xiaomi n’attaque pas seulement la puissance. Il attaque la sérénité.

Prix et disponibilité : premium assumé, Europe en ligne de mire

En Europe, Xiaomi positionne le Xiaomi 17 à 903 € (12/256 Go) et 1 003 € (12/512 Go), avec un déploiement déjà engagé dans plusieurs pays européens. Coloris annoncés : Noir, Vert, Bleu et Rose.