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Qualcomm : Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 se dédouble pour régner sur le 2 nm

Qualcomm : Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 se dédouble pour régner sur le 2 nm

Qualcomm pourrait bien changer de braquet sur le segment premium mobile. D’après une nouvelle fuite relayée cette semaine, le fondeur travaillerait non pas sur un seul SoC flagship Snapdragon 8 Elite Gen 6, mais sur deux variantes distinctes, identifiées sous les références SM8950 et SM8975.

Dans les rumeurs actuelles, elles sont généralement présentées comme les futurs Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro — une manière pour Qualcomm de segmenter plus agressivement son offre au sommet du marché.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 & 6 Pro : Deux puces premium, deux lectures du flagship Android

Selon ces informations, les deux plateformes partageraient une base commune ambitieuse : une gravure TSMC 2 nm et une architecture CPU 2+3+3, signe d’un équilibre recherché entre cœurs orientés performance et efficacité. Mais la séparation se jouerait surtout sur le reste de la plateforme.

Le SM8975, pressenti comme la version Pro, embarquerait un GPU Adreno 850, 18 Mo de GMEM, une prise en charge de la LPDDR6 en configuration 4×24, en plus de la LPDDR5X, ainsi qu’un cache LLC de 8 Mo. En face, le SM8950 serait un peu moins démonstratif avec un Adreno 845, 12 Mo de GMEM, de la LPDDR5X en 4×16 et 6 Mo de LLC.

Ce découpage est intéressant, car il suggère que Qualcomm ne veut plus seulement vendre « la meilleure puce Android », mais plusieurs niveaux de prestige au sein même de son très haut de gamme. Le modèle Pro pourrait ainsi viser les appareils les plus démonstratifs — gaming phones, ultra-flagships photo ou vitrines technologiques — tandis que la version standard servirait de base plus large pour les flagships premium grand public.

Le vrai sujet, c’est peut-être la montée en gamme du coût autant que de la puissance

Les mêmes fuites laissent entendre que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pourrait coûter nettement plus cher à produire. Si cela se confirme, son adoption serait probablement réservée à un nombre limité de modèles très premium, là où le SM8950 apparaîtrait comme la version la plus réaliste pour une diffusion plus large.

En clair, Qualcomm pourrait être en train de reproduire dans les puces mobiles ce que l’on observe déjà dans d’autres segments tech : une élite technologique très chère, et un flagship « principal » plus rationnel à industrialiser.

Cette hypothèse prend d’autant plus de poids que plusieurs sources situent déjà le calendrier de lancement autour de septembre 2026, dans la continuité du rythme habituel de Qualcomm autour du Snapdragon Summit.

MediaTek en embuscade, et une hiérarchie plus mouvante qu’avant

Autre élément révélateur dans ces rumeurs : le futur Dimensity 9600 de MediaTek serait positionné quelque part entre ces deux puces Qualcomm en matière de performances. Là encore, il faut rester prudent, mais l’idée seule est parlante. Elle montre à quel point le marché du SoC mobile premium devient plus serré, avec une concurrence qui ne se limite plus à un duel simple entre un seul Snapdragon et un seul Dimensity.

En parallèle, plusieurs reprises évoquent aussi un Snapdragon 8 Gen 6 distinct, mais présenté comme moins impressionnant sur le papier. Si cette coexistence se confirme, Qualcomm pourrait donc organiser sa gamme 2026 en plusieurs étages : un Snapdragon 8 Gen 6 plus accessible, un Snapdragon 8 Elite Gen 6 « principal », et un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ultra-premium.

À ce stade, cela reste spéculatif, mais c’est bien la trajectoire suggérée par les fuites les plus récentes.

Qualcomm pourrait abandonner l’idée d’un flagship unique

Ce qui se dessine ici dépasse une simple fiche technique. Qualcomm semblerait reconnaître qu’en 2026, le très haut de gamme Android n’est plus homogène. Entre les téléphones ultra-fins, les modèles photo, les smartphones gaming et les vitrines pliables, un seul SoC « ultime » ne suffit peut-être plus à répondre à toutes les attentes sans compromis.

Créer une version Pro plus chère, plus équipée et potentiellement plus exclusive serait une manière de coller plus finement aux besoins des constructeurs les plus ambitieux.

En somme, Qualcomm pourrait ne pas seulement préparer une nouvelle génération de puces. Il pourrait redéfinir la manière même de hiérarchiser le premium mobile. Et si ce scénario se confirme en septembre, le vrai changement ne sera peut-être pas la puissance brute, mais l’apparition d’un flagship Android à plusieurs vitesses.