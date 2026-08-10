OnePlus semble vouloir faire de l’autonomie l’un des arguments majeurs de son prochain flagship. Selon une nouvelle fuite, le OnePlus 16 serait déjà entré en phase de production pilote et embarquerait une batterie proche de 9 000 mAh, soit la plus grande capacité jamais intégrée à un smartphone haut de gamme de la marque.

Associée à une recharge rapide de 100 W, cette batterie XXL pourrait transformer le OnePlus 16 en véritable référence d’endurance sur le marché Android premium.

Une batterie double cellule proche de 9 000 mAh

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, le prototype actuellement testé par OnePlus utilise une batterie composée de deux cellules de 4 390 mAh chacune. La capacité nominale minimale atteindrait donc 8 780 mAh, tandis que la valeur typique commercialisée devrait avoisiner les 9 000 mAh.

La batterie afficherait également une énergie nominale de 33,11 Wh, une tension de 7,54 V et une architecture double cellule adaptée aux fortes puissances de recharge. Une telle capacité placerait le OnePlus 16 très au-dessus de la majorité des smartphones premium actuels, qui évoluent généralement entre 5 000 et 7 000 mAh.

Une recharge rapide de 100 W

Malgré cette batterie particulièrement imposante, OnePlus ne sacrifierait pas la vitesse de recharge. Le smartphone prendrait en charge une recharge filaire de 100 W, tandis qu’une recharge sans fil de 50 W est également évoquée par plusieurs sources.

Cette combinaison permettrait de limiter l’un des principaux inconvénients des très grandes batteries : un temps de recharge potentiellement long.

OnePlus chercherait ainsi à préserver l’un de ses marqueurs historiques, la recharge rapide, tout en répondant à une demande croissante pour des smartphones capables de tenir plusieurs jours loin d’une prise.

Un écran 185 Hz pensé pour le jeu

Le reste de la fiche technique s’annonce tout aussi ambitieux. Le OnePlus 16 serait équipé d’un écran OLED LTPO de 6,78 pouces fourni par BOE, avec une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz et une dalle plate. Ce taux de rafraîchissement particulièrement élevé confirmerait l’orientation gaming déjà esquissée par OnePlus lors de ses premières communications officielles.

La marque cherche visiblement à séduire les joueurs mobiles en combinant fluidité extrême, batterie massive et performances soutenues.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et Android 17

Sous le capot, le OnePlus 16 devrait embarquer le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, attendu comme l’une des plateformes Android les plus puissantes de sa génération. Le smartphone fonctionnerait sous Android 17, accompagné de ColorOS 17 sur le marché chinois.

Toutefois, cette nouvelle puce devra démontrer qu’elle peut maintenir des performances élevées sans provoquer une consommation excessive, notamment avec un écran 185 Hz et des fonctions d’intelligence artificielle de plus en plus gourmandes.

La batterie de 9 000 mAh offrirait ici une marge de sécurité importante.

Un triple appareil photo mené par un capteur de 200 mégapixels

La photographie évoluerait également avec un système composé de trois capteurs. Le OnePlus 16 pourrait intégrer un capteur principal Samsung ISOCELL HP5 de 200 mégapixels, un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique Samsung JN5 de 50 mégapixels.

Cette configuration marquerait une montée en gamme notable, notamment grâce à l’arrivée d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un véritable zoom périscopique.

OnePlus semble ainsi vouloir réduire l’écart avec les modèles Ultra de Samsung, Xiaomi, Vivo ou Oppo, traditionnellement plus agressifs sur la photographie.

Une fiche technique très complète

Les autres caractéristiques attendues comprennent un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, un moteur de vibration linéaire sur l’axe X, deux haut-parleurs symétriques et une certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière.

L’ensemble dessine un smartphone sans compromis évident sur le plan matériel, au moins sur le papier.

Un prix en nette hausse

Toutefois, cette montée en gamme aurait un coût. Une précédente fuite évoquait un tarif de départ de 4 999 yuans, soit environ 650 euros, pour la version équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce positionnement représenterait une augmentation significative par rapport à la génération précédente, tout en marquant le retour d’une configuration 8 Go sur un flagship OnePlus.

La hausse du prix de la mémoire, du stockage et des processeurs haut de gamme expliquerait en partie cette évolution.

OnePlus mise tout sur l’endurance

Avec une batterie de 9 000 mAh, OnePlus ne chercherait pas seulement à améliorer légèrement l’autonomie. La marque tenterait de redéfinir les attentes autour d’un smartphone premium, à une époque où les écrans très lumineux, l’intelligence artificielle et les processeurs toujours plus puissants augmentent fortement la consommation.

Reste à savoir quel impact cette batterie aura sur le poids, l’épaisseur et l’ergonomie du téléphone. Si OnePlus parvient à conserver un châssis relativement fin tout en maîtrisant la chauffe, le OnePlus 16 pourrait devenir l’un des flagships les plus endurants du marché.

Son lancement est actuellement évoqué pour octobre, avec une disponibilité qui pourrait rester limitée à certains marchés asiatiques.